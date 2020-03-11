Поздравьте героев Украины с их боевым праздником

Традиция поздравлять добровольцев 14 марта прижилась в Украине, и в 2020 году встретит свой четвертый день рождения. В День украинского добровольца по всей стране устраиваются концерты, накрываются праздничные столы. Все родные, близкие и даже просто знакомые поздравляют славных воинов в стихах и прозе.

17 января 2017 года Верховная Рада Украины приняла постановление об учреждении праздника — Дня украинского добровольца. Этот праздник появился в честь дня (14 марта), когда в 2014 году активисты самообороны Майдана объявили о начале подготовки к войне за территориальную целостность Украины. 14 марта и состоялось это народное вече волонтеров на территории полигона в Новых Петровцах, что под Киевом.

Именно добровольческие батальоны летом, весной 2014 года защитили страну, сорвав планы агрессора по захвату всех территорий. Благодаря героизму волонтеров украинская армия смогла собраться с силами и полноценно выступить на бой с захватчиком.

Красивые поздравительные стихи с Днем украинского добровольца

Поздравить бойца-добровольца порой очень нелегко. Стих должен максимально емко передать любовь и тепло, что героя ценят и уважают, подвиг не забывают. При этом, нужно избегать эмоционально трудных моментов, потерю друзей на фронте и т.д. Также рекомендовано красивый стих дополнять душевной прозой, возможно открыткой или коллажем.

Жизнь добровольца непростая,

Рискуя жизнью, ты идешь вперед.

За родину в окопах умирая,

В последний раз смотря на небосвод.

Герои! Словами вас не описать,

Никто из нас в тылу не знает,

Как под снарядами весну свою встречать!

Аж кровь по жилах застывает,

Так хочется все время вас обнять…

Сегодня праздник ваш, держите,

Наши скромные и теплые слова.

Что если нужно вам, скажите,

О вас легенды ходят, добрая молва.

Именно добровольцы создали основу для возрождения ВСУ. Если разворованная и практически уничтоженная армия Украины занимала последние позиции, то сейчас она одна из сильнейших в мире. По большей мере, все это благодаря активной деятельности волонтерских батальонов.

В День украинского героя, добровольца-молодца,

Вам пожелать хочу удачи, казачьей славы храбреца.

Пусть в праздник этот легендарный, здоровьем Бог вас наделит,

Пусть белокрылый лучезарный, в нелегкий час вас защитит!

Желаю ясного вам неба, забыли, чтобы о войне.

Чтоб был достаток, кусок хлеба, чтоб мир всегда царил в стране!

Вы дети славной Украины, которые спасли ее родную,

После «чумы» остались бы руины, мы не простим войну такую.

В честь Дня украинского добровольца Нацбанком даже была выпущена памятная монета, номиналом 10 гривен. На реверсе нарисована рельефная карта Украины. Вкруговую виднеется надпись: «День украинского добровольца». В сердце монеты написана знаменитая фраза: «Кто если не мы».

На аверсе монеты изображен герб матушки Украины, указан год чеканки и великое слово «Украина». По центру изображен Феникс, как символ возрождения. Подчеркивают все это скрещенные мечи.

По доброй воле вы всегда,

На помощь день и ночь спешите.

Сквозь дни, недели и года,

Дела благие вы вершите.

Сегодня праздник ваш и вы,

Примите наши поздравленья.

Пусть пожеланья не новы,

Но от души все- без сомненья.

В ответ на агрессию герои Майдана 14 марта 2014 года сформировали резервный батальон Национальной гвардии, в который вошло 570 добровольцев Самообороны. После трехнедельной подготовки бойцы отправились на восток Украины, вести бой с недругом. После этого подвига бойцов ставало все больше, народная армия продолжила увеличивать свою мощь.

Кроме праздничных салютов и поздравлений, 14 марта принято возлагать цветы к памятникам погибших добровольцев, всем тем, кто отдали свои жизни за наше с вами мирное небо над головой, кто дал бой оккупанту.

Красивый и сильный, герой — наш боец,

Ты самый смелый и умный — храбрец.

Пусть ангел тебя защитит, сбережет,

И враг навсегда в темный ад попадет!

Оккупанту не место на нашей земле,

Как не место немытой свинье на столе.

Победим супостата, ведь ты у нас есть,

Тебя знать наш любимый — уже для нас честь!

В 2014 году все международное сообщество было шокировано происходящим, когда государство, которое было одним из гарантов территориальной целостности Украины согласно Будапештскому меморандуму, само осуществило нападение и аннексию Крыма. И все это после героического свержения диктатуры одиозного Януковича.

Кризис во власти и разваленная армия были не в состоянии противостоять агрессору. Но в этот момент все решили украинские добровольцы. Благодаря их деятельности, по всей стране в кратчайшие строки открылись подготовительные центры и военкоматы, в которые стояли длинные очереди из волонтеров всей страны. Так, пока власти и ВСУ приходили в чувство, именно добровольцы приняли грудью основной удар сепаратистов и российской агрессии.

Кто вышел драться, услышав сердца зов,

Кто за страну свою и жизнь отдать готов,

За чьей спиной весь мир и процветанье,

Кто поднял против зла свое восстанье.

Все это о тебе, спаситель ты наш, воин!

Наград всех уровней достоин.

Всем сердцем любим мы тебя,

Будь жив, здоров, и береги себя!

Не всегда защитники-волонтеры суровы и угрюмы. Некоторые оценят и шуточные поздравления, которые поднимут им настроение. Это всегда актуально, ведь улыбка способна на многие чудеса.

Позитивные поздравительные стишки ко Дню украинского добровольца

К красивому стишку обязательно нужно подобрать оригинальную открытку. Можно сделать даже коллаж из фотоснимков. Не лишним будет и купить приятный подарок добровольцу.

Весна пришла, твой день сейчас,

Ты наш герой, ты защищаешь нас.

Тебе пусть лучик солнца свет подарит,

Врагов же как гуляш поджарит.

Пусть птички песенку свою споют,

Грустить и тосковать пусть не дают.

Скажу спасибо я тебе за мир чудесный,

Что не бомбят наш дом прелестный.

И дети счастливо копаются в песке,

И бегают, кричат в одном носке.

Старайтесь всячески поддержать добровольцев, радовать их мелочами. Например, отправляйте им свои фото, красивые картинки, стихи. Пускай хотя бы таким образом чувствуют себя рядом. Далеко не всегда у бойцов, которые отвоевывают земли Донбасса есть возможность передохнуть от всего происходящего. На праздник также можно подарить добровольцу памятную монету в 10 грн.

Быть воином — сверхсложный труд,

Ведь каждый день рискуешь.

Но что поделать, братья в бой зовут,

Уже смотри, не паникуешь.

Историю вы пишете все вместе,

Не замечая, что всех нас спасли.

О вас легенды ходят, не в подъезде,

Всей Украине о героях слухи разнесли.

Улыбки вам никто не отменял,

Поэтому воспользуйтесь моментом.

Стране своей никто не изменял,

Вы кремень, просто сталь с цементом!

Поздравляя украинского добровольца старайтесь чаще называть его имя, использовать теплые и ласковые слова. Каждому бойцу будет вдвойне приятнее, если упомянуть и о его побратимах. Балуйте своих родных героев всяческими вкусностями, испеките тортик.

Ты наша гордость, храбрый человек,

Тебя я с праздником твоим поздравлю.

И пожелаю счастья я вовек!

Красивый смайл на телефон отправлю.

Тебе спасибо за добровольный труд,

Что ради нас сражался на войне.

Пусть лишь победы тебя по жизни ждут,

И мир царит в твоей стране!

Отправить поздравление можно и через СМС, но, если есть возможность воспользоваться Viber или Telegram, стоит выбрать их. Так, появится возможность отправить кроме текста еще и красивые картинки, музыку, видео, смайлики и живые GIF картинки.

Напомним, почему 23 февраля в Украине больше не празднуют.

Как сообщала Politeka, День украинского добровольца 14 марта: история и как отмечают праздник в Украине.

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