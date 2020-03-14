На экстренном заседании Кабинета министров было принято решение закрыть украинскую границу для иностранцев

Согласно постановлению Кабмина, ограничительные меры будут действовать с 17 марта по 3 апреля 2020 года. Будет ограничено пересечение границы на самолете, поезде и автобусе. Отмечается, что въехать в Украину с 17 марта можно будет только на личном авто.

Во время заседания министры постановили:

временно закрыть пункты пропуска на границе для международного пассажирского воздушного сообщения (за исключением ряда категорий граждан) с 00:00 17 марта по 3 апреля;

временно запретить пересечение границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан) с 00: 00 16 марта по 3 апреля.

В заявлении правительства отмечается, что всем украинцам нужно вернуться домой до 17 марта. В дальнейшем пересечь границу можно будет только на машине. Тем же украинцам, которые попали в беду, будет организована эвакуация домой спецрейсами.

Напомним, что в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях, действует запрет на проведение массовых мероприятий. Украинцев просят по возможности не находиться в местах скопления людей, работать из дома. Кроме этого, граждан просят убедить своих бабушек и дедушек не выходить на улицу без надобности, так как именно пожилые люди больше всего подвержены этой болезни.

Тем временем, в большинстве стран Европы, где бушует короновирус, введен карантин и ограничения. Как сообщили в Телеграм-канале «Кот Качиньского», улицы Варшавы практически пусты, полки супермаркетов полупустые, а в торговых центрах дежурят люди в спецкостюмах.

Напомним, что в Украине ввели чрезвычайное положение, все ТЦ закрываются, экстренное заявление.

Как сообщала Politeka, украинцам на карантине начнут выдавать соцпомощь, но получат не все: формула расчета.

Также Politeka писала, что Владимир Зеленский срочно обратился к украинцам, есть проблема похлеще коронавируса: "Осталось три дня".