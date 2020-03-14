Российский писатель и по совместительству террорист, руководивший батальоном боевиков на Донбассе, Захар Прилепин отметился очередным бредом об Украине

В интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву он заявил, что украинский президент сам призовет российский спецназ высадиться в Киеве, передает Politeka.

Комментируя ситуацию в Украине, боевик назвал ее неуправляемой и вспомнил, как в 2014 году участники Революции Достоинства якобы опасались, что российский спецназ может высадиться в Киеве для разгона митингующих.

Теперь же, не исключает он, все может стать реальностью.

«У меня все чаще и чаще возникает ощущение, что однажды какой-нибудь очередной украинский президент попросит, наконец, этот спецназ, чтобы приехали и спасли его. Аваков, Зеленский — неуправляемая страна, им нужен арбитр. Кроме России арбитра нет», – заявил террорист.

Он также заверил, что нынче на Донбассе воюет только местное население:

«Сейчас там уже точно, сто процентов ополчения состоит из местных жителей, потому что уже российским добровольцам ездить туда накладно, да и незачем, там уже хватает своей армии с лихвой».

Как известно, Прилепин гордится тем, что убивал украинцев. Об этом он неоднократно упоминал в разговорах с журналистами.

«Что бы там ни говорили – я управлял боевым подразделением, которое в больших количествах убивало людей. Не знаю, как я буду потом с этим разбираться. Все, что мы делали, – это полный голимый беспредел», – говорил боевик.

Ранее мы писали, что Прилепин считает, что большинство жителей Донбасса не хочет жить в Украине. По его словам, виновником конфликта на Донбассе стала Украина.

При этом, уверяя он, убитые ним люди не мучат его в кошмарных снах.

Более того, террорист уверен в собственной безнаказанности:

«Я живу в контексте русской литературы, словесности. Где Державин, Пушкин, Лермонтов и Бестужев-Марлинский. Я там и живу. Меня вообще никакие ваши суды не волнуют. Меня никто никогда не посадит в тюрьму».

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что путинист Прилепин полез в драку и стал посмешищем.