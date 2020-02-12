Российский писатель и любитель «ЛДНР» Захар Прилепин считает, что большинство жителей Донбасса не хочет жить в Украине



Такое мнение он выразил российским СМИ.

По его словам, виновником конфликта на Донбассе стала Украина.

«На Донбассе никакой гражданской войны между жителями Донбасса не было. Военные действия там не начались, пока из Киева не приехали войска. Все прекрасно знают, что жители Донбасса на 90% не хотят жить на Украине.» — считает террорист.

Кроме того, он уверен, что оккупированный Донбасс не вернется в состав Украины.

«Логика событий говорит о том, что Донбасс не собирается возвращаться на Украину и максимально отделяет себя от нынешней Украины. И Украина вынуждена будет с этим считаться», — заявил он.

Стоить отметить, что террорист Прилепин не так давно "пошел на повышение" и теперь будет менять Конституцию.

Террорист, батальон которого, по его же словам, убил больше всего защитников Украины и творил настоящий «беспредел», вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Ранее донецкий блогер Дмитрий Черкасов разоблачил "подвиги" Прилепина.

В свое время он хвастался, что убивал украинцев, на самом деле врал, а на войне он зарабатывал деньги.

По его словам, главная идеология террориста и всех из его бывшего батальона – это повышение рейтинга и наличка, которую привозил российский гумконвой.

Напомним, боевик Прилепин пошел на повышение у Путина: "будет менять Конституцию".

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что путинист Прилепин полез в драку и стал посмешищем.