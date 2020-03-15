Укрзализныця приостанавливает международные пассажирские железнодорожные перевозки с 17 марта - в рамках карантинных мероприятий

Об этом в соцсети Фейсбук сообщил в воскресенье, 15 марта, министр инфраструктуры Владислав Криклий. При этом, отметил чиновник, грузовых перевозок ограничения не коснутся.

Запрет будет действовать на период карантина или до принятия соответствующих постановлений правительства.

Криклий рассказал о методах профилактики коронавируса, которые постоянно проводятся на железной дороге. В частности, осуществляется регулярная влажная уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонов в пути следования и в пунктах оборота.

"Каждый час проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшей концентрации пассажиров. Также обеспечено выделение, оборудование и надлежащее состояние санитарных тупиков для проведения карантинных мероприятий на случай эпидемических осложнений в поездах; проведены инструктажи членов поездных бригад по вопросам выявления и профилактики заболеваний; на вокзалах обустраиваются помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции", - говорится в посте Криклия.

Кроме изменений в работе Укрзализныци, также стало известно о том, что с понедельника, 16 марта, приостанавливает работу КПВВ Донбасса. Об этом сообщили в Донецкой и Луганской облгосадминистрациях.

КПВВ в Донецкой области приостанавливают работу до 13 апреля, а единственный пункт пропуска в Луганской области ("Станица Луганская") - на две недели.

Решение о приостановке пропуска граждан принято командующим операцией Объединенных сил. Проезжать через линию соприкосновения смогут только граждане, направляющиеся в сторону территории, на которой они зарегистрированы.

В Луганской ОГА при этом отмечают, что в связи с закрытием КПВВ срок прохождения верификации в органах социальной защиты будет продлен, социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут. В Донецкой ОГА сообщили, что "прилагают максимум усилий для решения вопроса об отсрочке верификации".

Ранее мы сообщали, глава МОЗ Илья Емец предложил не ограничиваться закрытием границы и вынужденными каникулами в школах, а помимо этого еще закрыть кафе на время карантина.

"Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания – действенная мера в борьбе с коронавирусом", - отметил Емец. Пока данный вопрос остается на стадии обсуждения.

Напомним, что условия карантина ужесточат, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

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