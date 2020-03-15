Украинцы могут остаться без походов в кафе и рестораны на время эпидемии

Илья Емец предложил Украине закрыть рестораны и кафе на время карантина

В связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19 в Украине стоит закрыть места общественного питания. Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец во время обсуждения законопроекта о противодействии коронавирусу, сообщает Главред.

«Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания – действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразно было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса», – сказал Емец.

Отметим, что в течении 14 марта в ЦОЗ поступило 12 сообщений об угрозе коронавируса в разных областях. Среди них: Черкасская область 1, Волынская 1, Черновицкая 5, Ривненская 3, Киевская 1, Тернопольская 1.

Напомним, что сразу у целой семьи в Черновицкой области подозревают коронавирус. Как стало известно, в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали мужчину, женщину и ребенка. У всех них подозревают коронавирус. Отмечается, что подозрения не беспочвенны, так как все госпитализированные ранее контактировали с лицами, которые имеют подозрение на коронавирус.

Напомним, что именно в Черновицкой области зафиксировано 2 из 3 случаев коронавируса в Украине. Оба зараженных привезли вирус из Италии, в которой на данный момент более 21 тысячи заболевших. Если коронавирус у этих трех больных подтвердится, СНБО может закрыть Черновицкую область. Как сообщили в ведомстве, они готовы закрывать области, если в них будет зафиксировано пять и более случаев заражения.

Отметим, что ранее в Украине уже госпитализировали несколько человек с подозрением на коронавирус, но тесты не показали положительный результат.

Тем временем, в Черновицкой области ввели чрезвычайную ситуацию в целях борьбы с коронавирусом. Ограничительные мероприятия продлятся, как и общенациональный карантин, до 3 апреля. В связи с ЧС в области будет ограничена работа супермаркетов, рынков и торговых центров. Также ограничено движение автобусов по области.

https://youtu.be/BAxoYsZaxBM Напомним, что условия карантина ужесточат, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

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