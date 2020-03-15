Украинцам объяснили, что важно знать при трудоустройстве на новую работу

Об этом пишет сайт "Сегодня".

Как известно, поиск работы в Украине – одна из наболевших тем для ее жителей.

Около 50 процентов опрошенных, главной причиной смены работы, называют низкую зарплату.

По словам аналитиков, 44 процента респондентов меняют работу раз в 2-4 года, а каждый пятый украинец уходит со своего места раз в год или даже чаще.

Среди различных причин увольнения можно отметить, как желание сменить сферу деятельности, так и потребность получать боле высокую зарплату.

Согласно исследованиям (45%) сообщили, что поменяют работодателя, если почувствуют застой на текущем месте работы. А вот переманить интересным предложением от другой компании можно 39% опрошенных.

«Еще треть опрошенных (33%) готовы будут сменить работу, если их деятельность не будет приносить удовольствие. Почти столько же (32%) не будут мириться с некомфортной атмосферой внутри коллектива», - говорится в публикации.

Но при всем этом, большая нагрузка на работе побуждает к увольнению лишь 8% работающих украинцев. А личные проблемы влияют лишь на 4% респондентов.

По словам экспертов, незаменимых людей нет, но иногда работодателю гораздо выгоднее удержать того сотрудника, который подумывает об увольнении, чем найти и с нуля обучать нового.

В частности, 57% опрошенных отметили, что готовы остаться, если им повысят зарплату, 44% не уволятся при условии новых перспектив, а 35% готовы остаться, если их повысят.

"Еще 31% опрошенных заявил, что они могут остаться в компании, если их заработная плата будет регулярно пересматриваться, а 28% могут удержать определенные бенефиты, а именно - компенсация расходов на обучение, курсы или тренинги", - сказано в публикации.

Ко всему прочему, стоит отметить, что к самым частым причинам увольнений можно отнести то, что человек не оправдал надежд.

"Это "дельта" между ожиданиями и реальностью. Завышенные ожидания могут сформировать как сами сотрудники, переоценив свои возможности, обещая работодателю быстрый результат там, где он невозможен. Так и сам работодатель - не понимая всей сути поставленной задачи", - объяснила эксперт по поиску работы.

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