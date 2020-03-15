Украина угодила в скандал из-за торговли медицинскими масками, которые продала за валюту
Как сообщает Politeka, слова чиновника приводит ta3.
«.. за маски идет огромная война... Мы конкурируем с каждой страной на общем рынке... Словакия уже имела резервацию 2 млн. масок в Украине... Условием была наличка... Мы уже подготовили наличными 1,2 млн.€ в портфеле, чтобы сесть в государственный специал (имелся в виду государственный самолет власти) и просто улететь за ними. Пришел туда перекупщик из Германии, который всю партию оплатил и перекупил...», - отметил он.
Как известно, власть Украины запретили экспорт медицинского оборудования и средств.
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До этого мы писали, что некоторые столичные супермаркеты решили заработать на панике из-за коронавируса. Соответственный снимок разместил юрист и блогер Михаил Шнайдер.
"Это уже ДНО? Или всё-таки нам ещё есть куда падать?", - подписал он свой пост.
На кадрах видно, что на пачке с 5 повязок стоит ценник в 115 гривен.
В магазине также указали, что это акционный товар, однако, где тут акция – неизвестно.
Подобный "маркетинговый ход" пользователи сети не оценили.
Кроме того, мы рассказывали, что известный украинский педиатр Евгений Комаровский разложил по полочкам волнующий украинцев вопрос: стоит ли бежать в аптеку за защитными масками вследствие вспышки коронавируса.
Так, доктор подчеркнул, что здоровому человеку носить маску нужно только в том, случае, если он контактирует с человеком с подозрением на COVID-19. Также маску следует надевать человеку, который кашляет и чихает.
Напомним, что курс стремительно меняется, украинцев предупредили о росте цен: «Валюты не будет».
Ранее Politeka писала о том, что гривну опасно брать в руки, экстренное заявление НБУ: что теперь будет с деньгами.
Также Politeka писала о том, что Амелин рассказал, какую пользу может извлечь Украина из коронавируса.