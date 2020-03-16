В утратившей госрегистрацию Украинской православной церкви Киевского патриархата предложили свой способ борьбы с коронавирусом

15 марта предстоятель УПЦ КП, Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет благословил во всех храмах этой религиозной структуры совершать «усиленные и особые молитвы за освобождение от опасной вирусной болезни». Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт церкви.

Молитвы будут произноситься во время богослужений на ектениях после просьбы об Украине. В частности священники будут молиться за «освобождение Украины и всего мира от эпидемии коронавируса и прощении наших грехов».

Тут же, на сайте, опубликован и текст молитвы от коронавируса, которую будут произносить на литургиях после заамвонной молитвы или во время молебна.

В тексте – обращение к Богу с просьбой не наказывать Украину и весь мир эпидемией коронавируса.

А вот – и сам текст.

Также благословляется эту молитву читать дома во время утренних и вечерних молитв.

Ранее мы писали о том, что первые симптомы заболевания коронавирусом у 70-летней женщины с Радомышля Житомирской области появились 3 марта - после того, как она накануне посещала местный музей украинской домашней иконы в замке-музее "Радомысль" Ольги Богомолец и целовала там иконы.

На время карантина в УГКЦ разрешили не целовать иконы и слушать службы на дому. Православная церковь Украины также ввела в своих храмах ограничительные меры из-за мировой пандемии нового коронавируса. Священникам и прихожанам рекомендуют меньше целоваться во время приветствия, а также воздержаться от целования икон.

Напомним, священники экстренно обратились к украинцам, ситуация на грани.

Как сообщала Politeka, противники эвакуации украинцев из Китая стали посмешищем.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса.