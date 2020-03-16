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Эвакуация украинцев из Италии: появились результаты тестов на коронавирус

Самолет спецрейса с эвакуированными из Италии украинцами приземлился в международном аэропорту "Борисполь" поздно вечером в воскресенье, 15 марта.

На нем прилетели 123 украинца, которые не смогли попасть на территорию Украины из-за того, что застряли на границе Италии, из-за закрытия границ со Словенией.

Отмечается, что в аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19 123 эвакуированным из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружили.

Как сообщили в Офисе президента Украины, все эвакуированные подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции в домашних условиях в течение 14 дней (на время возможного инкубационного периода).

"За нарушение домашнего карантина предусмотрена ответственность. На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19", - сообщили в ОП.

Украинцы оказались в ловушке на популярном курорте, всплыла скандальная правда: "Не смогут покинуть..."

Украинских туристов, отдыхающих в Египте закрыли на карантин из-за вспышки китайского коронавируса.

Сначала такую информацию обнародовала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко на своей странице в Фейсбуке.

Она отметила, что 730 украинцев оказались изолированными в Египте из-за того, что у двух туристов обнаружили заболевания COVID-19.

"По информации руководства указанного отеля, все туристы, среди которых 730 украинских граждан, помещенные на 14-дневный карантин и не смогут покинуть территорию отеля", - сообщила представитель МИД.

Курс доллара рванет вверх, гривне не оставят шансов: свежий прогноз от НБУ

Курс валют в Украине 16 марта повергнет граждан в шок, доллар не оставит гривне ни одного шанса.

Так, сто долларов можно будет купить за 2608,9 гривен (+23,1 грн). А вот евро наоборот – подешевеет. За сто банкнот придется выложить 2899,01 гривну (-6,39 грн).

Обратим внимание, что аналитик Вадим Иосуб в своем прогнозе утверждает, что курс доллара подорожает в обменниках до 26,4 грн за банкноту.

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