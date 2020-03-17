В Верхной Раде приняли важный законопроект без обсуждений

Законопроект №3219 касается изменений в несколько законов, которые направлены на предотвращение возникновения и распространения коронавируса COVID-19, пишет Рoliteka.net.

В частности, поправки касаются внесения юридического факта введения карантина в перечень форс-мажорных обстоятельств. Также прописана возможность работать дома, предоставление отпуска по согласию сторон.

Также разрешено менять режим работы, осуществлять дополнительные доплаты к зарплатам медицинским и другим сотрудникам, привлеченным к ликвидации заболевания.

Кроме того, можно устанавливать административную ответственность за самовольный уход из обсервации и так далее.

В проекте говорится и о штрафах за нарушение правил карантина - от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан. А для должностных лиц - в размере от 2000 до 10000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Отметим, решение было принято 344-мя нардепами.

Неделю после принятия законопроекта власти должны установить дополнительные доплаты к зарплате медицинским и другим сотрудникам, которые занимаются ликвидацией заболевания коронавирусом в размере до 200% зарплаты.

Напомним, два случая коронавируса официально зарегистрированы в Киеве. Об этом стало известно 16 марта.

Зараженных людей уже изолировали. Им предстоит симптоматическое лечение. Известно, что один из заразившихся в течение инкубационного периода вернулся из Франции.

Всего в Украине насчитывается 7 официально подтвержденных случаев заражения.

Ранее сообщалось, что в Коломбо на Шри-Ланке 105 граждан Украины не смогли вылететь домой из-за резкой отмены рейса в Киев в связи с карантинными мерами из-за вспышки коронавируса.

По словам пассажиров, они должны были вылететь из столицы Шри-Ланки рейсом FZ-558/727 Коломбо-Дубай-Киев. Туристический оператор также подтвердил, что вылет будет.

Однако в регистрации украинцам отказали и не допустили на борт.

С просьбой о помощи они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, что коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет: все подробности.

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