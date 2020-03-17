Одного из сбежавших до сих пор не нашли

Последний случай бегства произошел в ночь на 17 марта, мужчину до сих пор разыскивают

Зараженные коронавирусом бегут из медучреждений в столице РФ Москве. Так, под покровом ночи клинику на Коммунарке покинул пациент Алексей Нелюбин, у которого накануне подтвердился COVID-19, пишут "Дни.ру".

Пока больной разгуливает среди здоровых, на его поиски кинута росгвардия, которая прочесывает территорию Москвы и области.

Отмечается, что вирус у мужчины подтвердили на первом этапе медицинской проверки. Анализы пациента направлены в лабораторию "Вектор", передает телеграм-канал 112.

Ранее из этой же больницы в одних тапках сбежала больная коронавирусом женщина, которая направилась домой в Кунцево.

Напомним, в Украине ситуация с распространением COVID-19 выглядит следующим образом: по состоянию на утро 17 марта зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случая. В Черновицкой области - четыре случая, Киевской - два и в Житомирской - один (летальный).



Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случаев - подтверждены лабораторно, 89 - отрицательные, 42 - исследуются).

Как мы сообщали, с 17 марта карантин с ужесточенными мерами (работают только продуктовые магазины, аптеки и банки) объявлен в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье, Николаеве, Тернополе, Полтаве, Ивано-Франковске, Ужгороде, Ровно, Виннице, Кривом Роге, Хмельницком.

В Министерстве образования Украины добавили, что медикам, которые задействованы на работах по ликвидации коронавируса, будут доплачивать до 200% зарплаты. Также будут осуществлены доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности. Надбавка будет поступать на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавируса до завершения выполнения этих мероприятий.

Соответствующие нормы были приняты Верховной Радой в законопроекте о предотвращении распространения коронавируса.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, карантин в Киеве: столицу закрывают на въезд и выезд, все подробности ограничений.