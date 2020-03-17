Введение карантина в Украине может обернуться настоящей трагедией, из-за которой умрут еще больше людей, чем от коронавируса

Как сообщает Politeka, об этом рассказал заслуженный экономист Украины Виктор Суслов в своей статье на «Главред».

«Карантинные и ограничительные меры, принятые в Украине и связанные с ведением экономической деятельности, станут тяжелым ударом по украинской экономике и резко усугубят бюджетный кризис в стране, который развивается с декабря прошлого года. Неизбежно эти меры приведут и к снижению жизненного уровня украинцев, заставив их расходовать значительную часть своих сбережений, у кого они есть, на то, чтобы жить. И заставив голодать тех, у кого сбережений нет», - отметил он.

Более того, закрытие магазинов, по мнению эксперта, вернет в Украину торговлю «из-под полы».

«…в таких условиях будет создана новая для Украины ситуация, когда станет вестись неофициальная торговля. То есть будет порожден целый сектор теневой (неофициальной) торговли, которая будет вестись не через официальные магазины, а через какие-то склады и подсобки. И, конечно, без всяких кассовых аппаратов и уплаты налогов. Потому что, если человеку нужна рубашка, он найдет возможность ее купить – или на руках, или в каких-то подсобках», - подчеркнул он.

Поэтому, утверждает экономист, нужно тщательно следить за ситуацией с экономикой, чтобы «в итоге этих мероприятий от голода умрет больше украинцев, чем от коронавируса».

Напомним, украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение.