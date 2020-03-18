В телекоммуникационной компании "Укртелеком" заявили о важных изменениях в работе в связи с карантином из-за коронавируса

Так, со среды, 18 марта, прекращается физический прием абонентов в центрах обслуживания, все вопросы теперь будут решаться в дистанционном порядке, передает Politeka.net со ссылкой на сайт оператора.

На ряду с этим, часть сотрудников переводят на удаленную работу. Отмечается, что все ремонты отныне и до прекращения карантина будут производиться без доступа в помещения абонентов (исключение - особо важные объекты).

При этом оператор продолжит непрерывную деятельность, поскольку в условиях распространения коронавирусной инфекции возрастает важность предоставления услуг связи.

"Укртелеком" советует обращаться на горячую линию по телефону 0800506800, которая работает круглосуточно. Также можно воспользоваться формой обратной связи на сайте в разделе "Помощь". К оператору можно обратиться и через страницу в социальной сети (в личные сообщения).

Ранее мы сообщали, в Украине стали закрываться банковские отделения. В частности, о закрытии 45 отделений по всей стране, из более 200, заявил "Альфа-Банк". Кроме того, учреждение ограничивает работу с иностранной наличкой.

Причиной ситуации стало отсутствие ввоза в страну иностранной валюты из-за карантина и последовавшего за этим закрытия воздушного пространства. Невозможно будет снять или купить иностранную наличку в кассе банка, все операции будут доступны только через онлайн-банкинге. При этом выдача средств в гривне происходит без изменений.

Также мы писали, правила меняет и ПриватБанк. Теперь в отделение не пускают более шести человек одновременно, что провоцирует появление огромных очередей. В то же время отмечается, что нет необходимости стоять под отделениями, так как все операции доступны в онлайн-банкинге.

Ситуацию бурно комментируют в сети: "Все платежи можно делать через Приват24. Колхозное р*гулье само создает ажиотаж и затем жалуется на жизнь", "У нас если пойдет, вот так все в очередях за солью , гречкой , и бумагой и помрут.. потому что бестолковый народ".

Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.