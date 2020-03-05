Клиент ПриватБанк рассказала, как не смог заблокировать карту после того, ка стал жертвой мошенников

Такой отзыв появился на портале «Минфин».

"После оплаты товара заблокировал все каналы в Telegram и пропал — ни в коем случае не пересылайте деньги по предоплате! Приват банк отморозился и блокировать карту не хочет", - сообщил клиент банка.

При этом представитель ПриватБанка попробовал объяснить причину, по которой сложилась такая ситуация и отметил, что банк не несет ответственности за действия третьих лиц.

"Банк заинтересован в том, чтобы оберегать своих клиентов от мошеннических действий, и всегда работает совместно с правоохранительными органами для розыска и задержания злоумышленников, которые совершают противоправные действия в отношении клиентов банка, но, к сожалению, в описанной Вами ситуации банк ограничен в своих возможностях. Расследованием случаев мошенничества, а также розыск и задержание воров, согласно законодательству, находятся вне юрисдикции банка. Этим занимаются правоохранительные органы, а банк в свою очередь всегда готов способствовать этому любым необходимым образом", - ответили в банке.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный ПриватБанк обвинили в неправомерном списании средств.

По словам клиента, ПриватБанк повесил на него задолженность по кредитной карте, которая давно была закрыта.

Так, в Приват24 стала высвечиваться его закрытая кредитная карта с долгом в размере 9250 гривен. При этом клиент подчеркивает, что в колл-центре банка ему не помогли решить проблему, а только переключали с одного специалиста на другого.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги испарились.