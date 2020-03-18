Украинцам придется привыкать к новым правилам в условиях карантина

Об этом пишут Украинские новости.

Как известно, из-за карантина и эпидемии коронавируса в украинских регионах наблюдается повышенный спрос на товары в супермаркетах.

Украинцы массово скупают товары "первой необходимости" — крупы, хлеб, туалетную бумагу и т.п.

Чтобы утихомирить "ажиотаж" сеть украинских супермаркетов АТБ ввела суровое ограничение: с 18 марта начнет действовать ограничение на продажу товаров в одни руки.

Например, пиво, вода и напитки, которые продаются в пластиковых бутылках, будут отпускаться в количестве не более 12 единиц в одни руки. Все остальные товары будут отпускаться в количестве не более 5 штук в одни руки.

«Эти меры вынужденные и направлены на борьбу со спекулянтами. Заботясь о клиентах, компания «АТБ-Маркет» боролась и будет бороться с искусственным ажиотажем на продукты первой необходимости. Просим наших покупателей с пониманием отнестись к введенным ограничениям», — подчеркнула пресс-служба сети супермаркетов, передает Информатор.

Ранее мы сообщали о том, что Кабмин ужесточил карантин в Украине. Жесткие меры будут введены с 17-18 марта и продлятся, как минимум, до 3 апреля.

Решением Кабинета министров приостановлено железнодорожное, авиа - и междугородное автобусное и межобластное пассажирское сообщение. Также прекращают работу метрополитены Киева, Харькова и Днепра.

Также запрещается перевозить свыше 10 украинцев одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, а также в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Что касается всего мира, то эпидемия коронавируса выходит из-под контроля. По состоянию на 18 марта, на Земле заражено более 197 тысяч человек. Жертвами коронавируса COVID-19 уже стали свыше 7900 человек.

Напомним, что условия карантина усилят, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России через коронавирус