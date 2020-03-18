Актер Алексей Горбунов разнес украинское телевидение, а также рассказал, какая в Украине существует ошибка за 20 лет

В разгар Революции достоинства Горбунов вернулся в Киев. Еще позже отказался от всех ролей в России и стал частым гостем в зоне АТО и госпиталях, где проведывал украинских бойцов.

В одном из своих интервью, он с сожалением константировал, что в Украине не особо хотят помогают талантливым людям, а по ТВ постоянно показывают одни и те же лица.

"Кому помогают - вы видите, кто пляшет на телеке, кто развлекает. И вот это 20 лет одно и то же: те 20 лет депутатствуют, эти 20 лет их развлекают: пляшут, ж*пы показывают и всем смешно", - заявил артист.

По его словам, артиста уже давно не вдохновляет то, что показывают по ТВ, единственное, что может его сейчас вдохновить - волонтеры АТО и бойцы, которые защищают Украину на Донбассе. Кроме того, он раскритиковал артистов, которых можно увидеть на украинских экранах.

"Это грустный юмор, от которого тошнит уже все население, тем не менее они заняли экраны, продолжают рубить себе лавы и плясать. Мне это диким кажется, я три года просто нахожусь в шоке. Потому что реально мы ездим в АТО, мы реально встречаемся с бойцами, с волонтерами, с врачами - с очень простыми людьми в разных городах. И то, чем живут люди, чем они наполнены, вот это только меня и вдохновляет, и дает мне силы жить дальше, пытаться дойти до своего кино", - рассказал Алексей Горбунов.

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