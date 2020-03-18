Из-за карантина в Украине ввели новые правила выплаты пенсий, зарплат и пособий. Узнайте, кто получит больше денег во время эпидемии коронавируса.

Кому повысят пенсии

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в недавнем видеообращении, что во время карантина украинским пенсионерам добавят 1 тысячу гривен. Но доплаты получат не все, а лишь те, у кого пенсия меньше пяти тысяч гривен. В народе прибавка уже получила ласковое название: “вовина тысяча”.

Пока непонятно, будет ли акция единоразовой или деньги выплатят пожилым украинцам за каждый месяц, пока длится карантин. Как сообщил Кабмин, в связи с коронавирусом ограничения будут действовать минимум две недели – до 3 апреля. Но если ситуация с COVID-19 не улучшится – меры могут продлить.

По подсчетам Пенсионного фонда, в начале 2020 года в Украине насчитывается около 11,3 миллиона пенсионеров. Им ежемесячно выплачивают в среднем по 3083 гривны. У Минсоцполитики другая статистика. По данным ведомства, меньше четырех тысяч гривен получают около 83% пенсионеров.

Таким образом, “вовину тысячу” должны выплатить примерно 10 миллионам украинцев. Это обойдется государству в 10 миллиардов гривен ежемесячно.

Пресс-служба приводит на официальном сайте заявление замминистра социальной политики Виталия Музыченко, которое он озвучил 16 марта. По словам чиновника, карантин никак не повлияет на сроки выдачи пенсий и других выплат. Сейчас две трети украинцев получает деньги на карты, а остальные пользуются "Укрпочтой". Почтовая служба продолжает работать в обычном режиме и будет доставлять деньги пенсионерам.

Что будет с зарплатами

В Фонде социального страхования обязались выплачивать специальную компенсацию гражданам, которые самоизолируются от общества на время карантина. Пока они будут сидеть у себя дома под контролем медиков – будут получать минимум половину своей средней зарплаты. Но для этого у работников должны быть симптомы болезни и государственная страховка. В противном случае самоизоляция считается прогулом.

Размер компенсации зависит от трудового стажа:

Страховой стаж до 3 лет – 50% средней зарплаты;

От 3 до 5 лет – 60% зарплаты;

От 5 до 8 лет – 70%;

Более 8 лет стажа – 100%.

Среднюю заработную плату в полном размере будут также выплачить лицам, которые имеют льготы. Например, украинцам, пострадавшим во время Революции достоинства.

По словам главы Фонда Елены Думы, в Украине разрабатывают новый порядок оформления “больничных” в связи с коронавирусом. Лист о нетрудоспособности сможет получить отстраненный сотрудник, чья работа связана с обслуживанием других людей, и если он не может перевестись на другую. Такой “больничный” будет оформлять семейный врач или инфекционист. А деньги будут выплачивать с первого дня и до конца лечения (или пока не закончится карантин).

В связи с карантином все учебные заведения в Украине закрылись. Многие из них перешли на обучение в онлайн-режиме. В Киеве учителям пообещали выплачивать среднюю зарплату, если они будут заниматься с учениками удаленно. Такой указ КГГА издала 16 марта. Нововведения вступили в силу с 17 марта.

Отныне педагоги будут обучать по интернету. Кроме того, им придется заниматься научной и методической деятельностью. Иначе получат только две трети своего оклада.

При этом городская администрация поручила отменить все преподавательские совещания или проводить их по телефону. Запрещены все личные приемы, а сотрудников будут пускать в здание в крайних случаях только после проверки температуры. И то, если они за 14 дней до этого не посещали районы, в которых зафиксированы вспышки COVID-19.

Субсидии и льготы

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил компенсировать населению оплату “коммуналки”. Ведь из-за карантина украинцам придется больше сидеть дома, а значит – тратить больше воды и электроэнергии. Глава правительства поручил разработать механизмы компенсации министерствам финансов, экономики и соцполитики. Деньги могут вернуть как отдельным категориям, так и всем гражданам.

Жителям Киева дадут отсрочку для уплаты долгов по коммуналке. Киевлянам нужно погасить задолженность до мая 2020 года, то есть, до начала следующего отопительного сезона. Иначе у них отнимут льготы и субсидии. До этого времени все привилегии будут действовать без изменений.

Почему можно не платить налоги

На время карантина украинским предпринимателям устроили “налоговые каникулы”. Накануне Верховная Рада приняла законопроект о поддержке бизнеса. Он предусматривает много поблажек.

С 1 марта по 30 апреля физлицам-предпринимателям и занятым независимой деятельностью не нужно платить единый социальный взнос. Соответственно, им не грозят штрафы за неуплату ЕСВ и не вовремя сданную отчетность. Отменяют также налог на землю и коммерческую недвижимость.

До 31 мая бизнес освобождают от штрафов и пени, связанные с налогами. Исключение составляют нарушения по уплате акцизов, НДС и ренты.

С 18 марта два месяца будет действовать мораторий на проверки предприятий. А срок подачи декларации продлили до 1 июля 2020 года. На три месяца отложили введение требований по кассовым аппаратам (РРО).

Вдобавок, нововведения на март-апрель освобождают от санкций за просрочку платежей по потребительским кредитам украинцев, которые заболели COVID-19 и отправились в изоляцию.

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