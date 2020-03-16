Экс-президента Украины Петра Порошенко засняли на территории Государственного бюро расследований

Фотографии двух Мерседесов, на которых бывший президент приехал в ГБР, опубликовали в Телеграмм-канале Pavlovsky News. Отмечается, что через несколько минут из здания ГБР вышел пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

На данный момент неизвестно, зачем Порошенко прибыл в ГБР. В бюро информацию о визите экс-президента не подтверждали. Но зато известно, что Порошенко не стал соблюдать двухнедельную самоизоляцию после приезда из охваченной коронавирусом Испании.

Напомним, что по сообщениям СМИ, в ночь с 14 на 15 марта Петр Порошенко с семьей прилетел в Украину из Испании. Он заказал чартерный самолет и по дороге забрал своих детей из Лондона. Порошенко с семьей свободно покинул аэропорт «Борисполь» и, судя по всему, решил не соблюдать карантин.

Как известно, Порошенко находился в Испании на лечении с 8 марта, но из-за закрытия границ ему пришлось досрочно завершить курс лечения и вернуться домой. Во время пребывания за границей политик пропустил допрос в ГБР.

Кстати, в Верховной Раде в ближайшее время планируют принять законопроект, который введет ответственность за нарушение условий обсервации и уголовную ответственность за заражение других людей. По сути, Петр Порошенко умышленно нарушил необходимую в его ситуации двухнедельную обсервацию и подвергает опасности людей, с которыми контактирует.

Отметим, что состоянием на 16 марта в мире зафиксировано более 169 тысяч заражений коронавирусом. В Испании, где находился Порошенко, зафиксировано 7,8 тысяч случаев, а в Британии, откуда экс-президент забрал детей, - 1,4 тысяч больных.

Напомним, что суд вынес скандальное решение по Порошенко, официальный документ.

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