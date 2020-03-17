Если в мире карантин – это вынужденная мера по предотвращению эпидемии, то в Украине традиционно всё иначе

Как сообщает Politeka.net, такое мнение в программе «НеДобрый вечер» выразил ее ведущий Игорь Лесев (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Украинцы массово покидают страны, где были на зароботках или отдыхе – возвращаются в страну, ведь на чужбине последовали массовые увольнения и есть большие риски заразиться коронавирусом. Но на Родине, в Украине, их ничего хорошего не ждет, уверен Лесев:

«Подонки при власти продолжают наживаться на беде простых людей. …От Игоря Коломойского не дождешься даже снега зимой. Пример с его МАУ - обирать людей, которые попали в беду – это уже натуральное инферно. Вот посмотрите на действия авиакомпании. Кто не знает, это авиакомпания Коломойского. Как только стало известно о предстоящем закрытии границ, МАУ взвинтила цены в три раза. Еще раз, не на 10, 20 и даже 30%. В три раза!», - идет речь в видео.

Сообщается, что билет из Лондона в Киев, к примеру, стоил 9700 гривен и хоп – он уже 24 200?

«Штука баксов. За такие деньги можно в Таиланд туда и обратно слетать с подружкой. Вы понимаете, насколько это мерзко? Люди уже находятся в беде. Закрываются границы, люди теряют работы. У многих нет элементарной заначки на завтрашний день. И возвращение на родину начинается с грабежа…».

Еще есть один принципиальный момент, связанный с карантином пишет автор. По его мнению экс-министр экономики Украины Милованов раздает гражданам, цитируем «дебильные советы»:

«Закрыли общепиты, кинотеатры, спортзалы. Закрыли детсады, школы и университеты. И это абсолютно правильно. Но это ведь только одна сторона медали. Все это меры, которые призваны предотвратить распространение заразы. Но есть же и другой вопрос. А как людям дальше жить? Как людям оплачивать кредиты, платить за аренду? Как зарабатывать деньги, когда дома дети? Да ладно зарабатывать. Как планировать свою жизнь через неделю, две, месяц?

У украинцев полная неопределенность – «что делать дальше?», а власти ничего дельного даже подсказать не могут:

«Мне нравятся советы Милованова, который рекомендует хранить деньги в валюте. И рекомендует хранить деньги в гривне только на ближайшие 2-4 недели. Насколько он далек от простых людей даже пояснять не надо. Но что мне нравится, Милованов все равно последовательно остается дебилом. Даже в мелочах. Вот тут он пишет – «Відтермінуйте виплату своїх боргів». И тут же – «Борги вам, навпаки, попросіть заплатити прямо зараз». И у него же никакого противоречия в башке. И вот это растение у нас было министром экономики», - резко высказался автор.

И такая «миловановщина во всем», уверен Лесев. Он также высказался по поводу возвращения украинцев из зарубежа:

«…Пункт А всегда будет противоречить пункту Б. И вот такой цинизм власти во всем. Возьмем Египет. Там сейчас застряло 60 тысяч наших людей. А вот заявление от нашей Госпогранслужбы. «Граждане с отдыха должны планировать свое самостоятельное возвращение». Знаете как это переводится? Идите в ж*пу. Никакой помощи мы вам не дадим», - высказался он.

Напомним, эпидемиолог раскрыл украинцам глаза на ситуацию с эпидемией: "Забудем об этом уже в...".

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