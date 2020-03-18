У 80% люди с коронавирусом не обращаются за помощью медиков

Украинцев, зараженных коронавирусом COVID-19 у нас в стране может быть намного больше, чем сообщается официально

Такое мнение высказал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин, передает КП в Украине.

По его словам, точную цифру носителей вируса в Украине назвать не возможно, так как у 80% коронавирус протекает в легкой форме, и люди не обращаются за помощью медиков.

"Более того, я всем рекомендую, если появились сопли, легкий кашель, это не означает, что вам нужно срочно и сразу бежать в медицинское учреждение. Получить дополнительную инфекцию риск намного больше, нежели на улице и в магазине", – рассказал эксперт.

Он добавил, что люди постоянно болеют коронавирусами, поэтому не стоит поддаваться панике. Также эпидемиолог напомнил, что в Украине продолжается рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и корью.

"Люди постоянно болеют коронавирусами, это группа воздушно-капельных инфекций, как грипп. Просто сегодня это такая хайповая тема, и все об этом только и говорят. А у нас до сих пор продолжается рост заболеваемости корью, ОРВИ, в том числе гриппом, и сейчас как раз тот сезон. Мы отмечаем, что как раз идет большая обращаемость по ОРЗ, но это не значит, что это коронавирус", - сказал он.

Эпидемиолог прогнозирует что, пандемия коронавируса может закончиться уже в апреле 2020 года.

"Я ожидаю, что к концу апреля мы уже практически забудем об этом коронавирусе", - отметил он.

Как сообщалось, 17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).

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