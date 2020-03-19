Глобальный карантин из-за коронавируса существенно влияет на экологию планеты

Из-за пандемии коронавируса сильно ограничили движение транспорта и промышленное производство.

Исследователь качества воздуха в NASA Фей Лю отметил, что впервые за всю историю собственных наблюдений увидел такой резкий спад воздушного загрязнения в Китае, а по данным Центра исследований энергии и чистого воздуха, с 3 февраля по 1 марта выбросы CO2 сократились там примерно на 25%.

Китай - один из самых крупных источников загрязнения воздуха и воды на планете, ежегодно на КНР приходиться около 30% всех выбросов углекислого газа в мире. Фактически за полтора месяца Китай не воспроизвел около 200 миллионов тонн углекислого газа, а это больше половины всего годового объема выбросов Великобритании.

По данным профессора Маршалла Берка, ежегодно в КНР из-за загрязнения воздуха умирают сотни тысяч людей. По его словам, эти полтора месяца без выбросов китайских заводов спасли жизни около 70 тысяч человек.

Улучшилась ситуация и в Европе. По данным NASA, за месяц там почти в два раза уменьшились выбросы диоксида азота. Сейчас это особенно заметно на севере Италии.

Кроме этого, в Венеции из-за отсутствия туристов очистились каналы - вода в них стала почти прозрачной. В город даже вернулись лебеди, которых местные не видели уже несколько лет.

Заметны изменения и в Украине. Так, в Киеве карантин ввели 12 марта, но уже в выходные в городе значительно снизился уровень загрязнения воздуха.

Если карантин затянется надолго и такие производственные города-гиганты, как Мариуполь, Днепр, Каменское и Кривой Рог, временно остановят работу заводов и шахт, это существенно повлияет на экологическое состояние всей страны.

Ученые утверждают, что между качеством атмосферного воздуха и способностью человека противостоять инфекционным заболеваниям есть неразрывная связь. Состояние окружающей среды - это один из ключевых факторов, который формирует иммунитет.

Напомним, украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса.

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