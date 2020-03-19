В Пекине сделали все, чтобы болезнь не распространилась

Житель Украины, который живет в Пекине (Китай) записал видеобращение по поводу коронавируса

По словам украинца, в этой стране уже практически закончилась эпидемия смертельно опасной болезни.

Автор ролика сообщил, что этого удалось достичь, благодаря полной изоляции на протяжении двух месяцев. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Люди практически не выходили на улицу, носили маски, а также до сих пор на каждом шагу у людей замеряют температуру.

Чтобы попасть в любое место, нужно было заполнить мини-анкету, в которой записываешь дату, имя, номер телефона и свою температуру.

Почти все входы в метро были оборудованы лазерными или инфракрасными термометрами, которые выводят на экран температуру тела.

Жилые дома находятся на территории компаундов, выходя из которых нужно показать пропуск, подтверждающий, что ты тут живешь.

Людям категорически запрещается снимать маски на улице или в общественном транспорте.

Украинец попросил соотечественников не выходить на улицу без масок, также нужно избегать массовых скоплений людей, а пожилых родственников заставить сидеть дома.

"Позаботься о себе уже сегодня о своем здоровье, о здоровье своих близких и окружающих. Не жди неделю или 10 дней, когда станет понятно, что в районе количество инфицированных уже измеряется сотнями, либо тысячами", - подчеркнул украинец.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает банкам начислять пеню и повышать проценты по кредитам во время карантина из-за коронавируса.

Кроме того, банкам нельзя штрафовать граждан, у которых образовалась задолженность по кредиту.

Также президент заявил о том, что в течение двух дней национальный банк разработает льготный режим для всех заемщиков на время пандемии.

Ранее сообщалось, что Украина не сможет остановить эпидемию коронавируса, поскольку не имеет ни ресурсов для этого, ни условий. Об этом сообщил журналист Вячеслав Чечило.

По его мнению, остановить распространение инфекции можно только усилиями, сравнимыми с китайскими, а в Украине это нереально.

"В Украине количество коек, оборудованных необходимой аппаратурой, столь мизерно, что у нас не имеет значения, с какой скоростью будут поступать больные. Т.е. карантин не имеет большого смысла", - отметил Чечило.

Напомним, украинцев огорошили подробностями о крахе экономики после карантина.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса.