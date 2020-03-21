В Киеве отменили прием детей в первые классы из-за эпидемии коронавируса в стране

Так, из-за коронавируса перенесли прием документов для поступления в первый класс для всех украинских учеников, пока ситуация с эпидемией не пойдет на спад. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский на Facebook-странице, сообщает Politeka.net.

Уже 20 марта завершается третья четверть учебного года в школах страны, при этом все дети сидят дома. Чиновник просит не паниковать родителей, ведь оценки за четверть не выставляют из-за введения семестрового обучения в школах.

"И уважаемые учителя! Вам не нужно бежать в школы, чтобы перенести отметки в журналы. Работайте с администрацией дистанционно. Фиксируйте оценки учащихся в любой удобный для вас способ: на бумажные и электронные носители", – добавил Мондриевский.

Важно отметить, что педагоги Киева смогут получить заработную плату уже на следующей неделе.

Также отмечено, что уже на следующей неделе педагоги Киева смогут получить свою зарплату.

Напомним, что сотрудники Киевского метрополитена получили распоряжение о переносе даты окончания карантина в метро. Согласно данным издания, Киевский метрополитен не будет работать до 17 апреля. Об этом уже сообщило руководство. Сотрудники метрополитена используют карантин для проведения ремонтных работ на станциях и платформах.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах усилили карантинные меры в связи с новыми случаями инфицирования коронавирусом. О таком решении сообщил мэр города Алексей Каспрук.

По его словам, обязательный масочный режим будет введен с понедельника, 23 марта.

"Итак, мы будем контролировать, чтобы на действующие рынки, действующие супермаркеты и небольшие магазины, и другие объекты, которые работают, не допускались посетители, которые не носят средства индивидуальной защиты, то есть - маски. Любые - самодельные, купленные", - заявил градоначальник.

Кроме того, он подчеркнул, что власти делают все возможное для обеспечения жителей города защитными масками.

Напомним, что в МОЗ рассказали, что ждет украинцев после 3 апреля: "Не секрет, что...".

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