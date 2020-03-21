В Украине есть целый ряд граждан, которые могут рассчитывать на выход на пенсию раньше установленного срока

Детали процедуры рассказала заместитель директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Галина Мастюгина, передают "Украинские новости".

Так, чиновнице задали вопрос, можно ли выйти на пенсию раньше, если женщина проработала на вредных условиях почти восемь лет.

"Вы можете пойти на пенсию на три года раньше. В вопросе возраста выхода на пенсию мы руководствуемся статьей 114 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которая предусматривает условия для выхода на льготную пенсию", - отметила она.

К примеру, если вы родились в 1964 году, то арифметика выхода на пенсию будет следующей.

"Итак, арифметика такова: 60 ​​- 3 = 57 То есть вы можете пойти на пенсию в 57 лет. Конечно, если льготный стаж будет подтверждено льготным справками и аттестацией рабочего места. Если бы у вас был полный льготный стаж 10 лет, то с такой датой рождения, как у вас, вы могли бы выйти на пенсию в 50 лет", - подчеркнула чиновница.

До этого мы писали, что украинским пенсионерам могут проиндексировать выплаты за счет сокращения расходов государственного бюджет.

Эту информацию в эфире политического ток-шоу "Свобода слова" озвучила замглавы ОПУ Юлия Ковалив.

Она отметила, что одним из источников финансирования индексации пенсий украинцев будут государственные компании, и доходы государственных банков.

"Есть несколько источников. В первую очередь, мы будем сокращать часть неэффективных расходов в бюджете. Распределять там, где фактически можно будет. Источником будут и государственные компании, и доходы всех максимально государственных банков. Это сокращение больших зарплат. Сокращение всего того бюджета, который можно сократить", - озвучила нюансы Ковалив.

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