Пенсионная реформа в Украине набирает обороты, и как оказалось, после ее внедрения некоторые граждане рискуют остаться вовсе без выплат

В Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. В 2020 году нужно 27 официально отработанных лет, а в 2021 – уже 28 лет. В 2028 граница увеличится до 35. Это означает то, что тем, кому сейчас 40 лет, нужно иметь минимум 15 лет стажа.

В противном случае возможны два варианта:

вовсе остаться без пенсии - такое будущее грозит тем, кто официально не имеет и 15 лет стажа.

выйти на пенсию в 63 года - сейчас для этого нужно от 17 до 27 лет стажа, а в 2028-м (последний этап повышения требования) – от 25 до 35 лет.

Ранее сообщалось, что в Украине право выхода на пенсию в 50 лет имеют лица, у которых есть дети с инвалидностью, полученной после 6 лет или при рождении.

В ПФУ указали, что согласно действующему законодательству, "право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до шестилетнего возраста, по достижении 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет". В то же время, пункт 2.18 Порядка предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий предусматривает, что признание лица инвалидом с детства или ребенком-инвалидом удостоверяется выпиской из акта осмотра в МСЭК, медицинским заключением, удостоверением получателя помощи, справкой органа, который назначал помощь. Также предоставляется заключение врачебно-консультационной комиссии, что ребенок имел медицинские показания для признания инвалидности до достижения 6 лет, и/или заключение МСЭК о возможном наступлении инвалидности до 18 лет, этот документ называется "вывод о времени наступления инвалидности".

Напомним, повышение пенсий отменяется, появилось неутешительное заявление ПФУ: «Поставить на паузу».

Как сообщала Politeka, украинцы будут выходить на пенсию по-новому: кому не повезет в этом году.

Также Politeka писала, что украинцев будут отпускать на пенсию по-новому: "уже с 1 апреля изменится...".