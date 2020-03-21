Украинским пенсионерам могут проиндексировать выплаты за счет сокращения расходов государственного бюджета

Эту информацию в эфире политического ток-шоу "Свобода слова" озвучила замглавы ОПУ Юлия Ковалив, передает Politeka.net.

Она отметила, что одним из источников финансирования индексации пенсий украинцев будут государственные компании, и доходы государственных банков.

"Есть несколько источников. В первую очередь, мы будем сокращать часть неэффективных расходов в бюджете. Распределять там, где фактически можно будет. Источником будут и государственные компании, и доходы всех максимально государственных банков. Это сокращение больших зарплат. Сокращение всего того бюджета, который можно сократить", - озвучила нюансы Ковалив.

Замглавы Офиса президента также добавила, что перерасчет пенсий в Украине будет частично происходить за счет заимствований и увеличения внешних долгов.

"А во-вторых: мы будем увеличивать дефицит бюджета. Мы себе можем это позволить. На сегодня у нас бюджет был запланирован с дефицитом в 2%. Но этот бюджет строился на прогнозе экономического роста 3,5%. Сегодня мы видим прогноз, когда экономика ЕС упадет до 10%. Чем мы будем финансировать дефицит? В основном заимствованиями и увеличением государственного дефицита. Нам важно занимать эти деньги максимально дешево. Это МВФ, это Всемирный банк, это Еврокомиссия. Это там, где процентная ставка, по нашему долгу может составлять 0,5% или 1%, или 1,2%. Это самые дешевые деньги, которые нам доступны. Сейчас правительство над этим работает", - резюмировала топ-чиновница в эфире украинского телеканала.

Ранее мы рассказывали о том, кто может получить доплату к пенсиям в рамках карантина. Сообщается, что единоразово выплату в размере тысячи гривен в рамках карантина получат не только украинские пенсионеры, но и люди с инвалидностью.

"С 1 апреля мы выдадим единовременное пособие – 1 тыс. гривен. По решению правительства, пенсионеры, имеющие пенсию менее 5 тыс. грн, получат одноразовую доплату – 1 тыс. грн. Такую доплату также получат дети с инвалидностью, социальные пенсионеры, инвалиды детства", – подчеркнули в Минсоцполитики.

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