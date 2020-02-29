За более поздний выход на пенсию работающим украинцам пенсионного возраста будут доплачивать свыше 500 гривен ежемесячно

Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании 26 февраля, а сообщил о нем сам премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передает Politeka.

По словам главы Кабмина, решение правительства - в случае одобрения парламентом - позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам.

Как известно, ранее Конституционный суд признал неконституционными положения, которые предусматривали поэтапное повышение пенсионного возраста для некоторых категорий Украины. Поэтому в правительстве решили мотивировать людей работать дольше по-другому.

В 2028 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, украинцы должны иметь 35 лет подтвержденного трудового стажа.

В Верховной Раде лежит на рассмотрении законопроект, который должен запустить обязательный накопительный уровень пенсии. Согласно с его положениями, работодатель должен ежемесячно отчислять 2% от суммы зарплаты работника, а сам работник - еще 1% из своей зарплаты на специальный персональный счет.

Ранее мы писали о том, что обещанного повышения пенсий с 1 марта может не произойти. Неприятную для многих украинцев новость озвучили в Пенсионном фонде.

По словам пресс-секретаря ПФУ Анны Швец, для перерасчета выплат необходимо соответствующее постановление Кабмина, в котором бы прописывались сроки и порядок индексации.

«Должно быть соответствующее распоряжение Кабмина на этот счет, а его пока нет. ПФ уже подал все расчеты с Минсоцполитики и оно должно подготовить соответствующий проект правительственного постановления, в котором будут прописаны сроки и порядок перерасчета», - рассказала Швец.

Напомним, перерасчет пенсий по-новому: «выплаты повысят, но повезет только...».

Как сообщала Politeka, повышенные выплаты, перерасчет пенсий и не только: что изменится в Украине с 1 марта.

Также Politeka писала, что в марте украинским пенсионерам пересчитают выплаты: повезет не всем.