Первая леди Елена Зеленская обратилась к украинкам, как мама, объяснив разницу между карантином и каникулами
Так, совместно с МОЗ и другими известными мамами жена президента записала видеообращение, в котором напомнила о простых правилах гигиены, важности режима дня, здорового питания и тому подобном.
"Наши дети на карантине... Сейчас не время быть равнодушными и рисковать ценным. Мама - это пример. Покажите детям как правильно мыть руки - 30 секунд, тщательно с мылом", - подчеркнула Зеленская.
Телеведущая Елена Фроляк добавила: "Покажите, как правильно чихать - прикрываться локтем, а не ладонью. Это простые правила безопасности семьи"
Еще одна ведущая Мария Ефросинина напомнила: "Признаюсь, дети дома, это действительно нелегко, но надо соблюдать режим. Зарядка, правильное питание, домашние задания, игры и здоровый сон"
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А звезда телеэкранов Катерина Осадчая отметила: "Карантин - это не каникулы, дети должны учиться дальше. Просто сделайте дома лучшую школу в мире, где можно, к примеру, гладить кота, когда делаешь уроки, а на перемене смотреть мультфильм".
"Если ты увидела тревогу в маленьких глазах, обними и объясни, что бояться нечего, но здоровье и безопасность наших детей - самое главное", - подытожила Зеленская.
Как известно, пенсионеры по всему миру переносят COVID-19 тяжелее других, поэтому медики призывают сознательных граждан не рисковать ни своим здоровьем, ни своих родителей, бабушек и дедушек, оставаясь дома.
Мы писали, что на днях президент Владимир Зеленский затронул эту тему в видеообращении, рассказав, как уговорил свою мать не выходить из дома.
"Сегодня я позвонил своей маме, все эти дни я прошу ее оставаться дома, и все эти дни она не очень слушается. Говорит: "Лучше меня никто не выберет необходимые продукты". Но, в конце концов, мне удалось ее убедить. И мама согласилась не выходить из дома без лишней надобности", – отметил Зеленский.
Отметим, по состоянию на 10 часов 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в Киеве.
Напомним, как изменится жизнь украинцев на карантине.
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