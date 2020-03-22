Первая леди Елена Зеленская обратилась к украинкам, как мама, объяснив разницу между карантином и каникулами

Так, совместно с МОЗ и другими известными мамами жена президента записала видеообращение, в котором напомнила о простых правилах гигиены, важности режима дня, здорового питания и тому подобном.

"Наши дети на карантине... Сейчас не время быть равнодушными и рисковать ценным. Мама - это пример. Покажите детям как правильно мыть руки - 30 секунд, тщательно с мылом", - подчеркнула Зеленская.

Телеведущая Елена Фроляк добавила: "Покажите, как правильно чихать - прикрываться локтем, а не ладонью. Это простые правила безопасности семьи"



Еще одна ведущая Мария Ефросинина напомнила: "Признаюсь, дети дома, это действительно нелегко, но надо соблюдать режим. Зарядка, правильное питание, домашние задания, игры и здоровый сон"

А звезда телеэкранов Катерина Осадчая отметила: "Карантин - это не каникулы, дети должны учиться дальше. Просто сделайте дома лучшую школу в мире, где можно, к примеру, гладить кота, когда делаешь уроки, а на перемене смотреть мультфильм".

"Если ты увидела тревогу в маленьких глазах, обними и объясни, что бояться нечего, но здоровье и безопасность наших детей - самое главное", - подытожила Зеленская.

⚠️‼️👩‍👧‍👦 Мами закликають: карантин - це не канікули! ⚠️‼️👩‍👧‍👦 Мами закликають: карантин - це не канікули! Подбайте про безпеку своїх дітей, поясніть прості правила та забезпечте комфортне навчання вдома. А якщо бачите тривогу в маленьких очах, обов’язково поговоріть зі своєю дитиною. Будьте правильним прикладом для своїх дітей. #ПростіРечіРятуютьЖиття Олена Зеленська Маша Ефросинина. Моя Жизнь Gepostet von Міністерство охорони здоров'я України am Sonntag, 22. März 2020

Как известно, пенсионеры по всему миру переносят COVID-19 тяжелее других, поэтому медики призывают сознательных граждан не рисковать ни своим здоровьем, ни своих родителей, бабушек и дедушек, оставаясь дома.

Мы писали, что на днях президент Владимир Зеленский затронул эту тему в видеообращении, рассказав, как уговорил свою мать не выходить из дома.

"Сегодня я позвонил своей маме, все эти дни я прошу ее оставаться дома, и все эти дни она не очень слушается. Говорит: "Лучше меня никто не выберет необходимые продукты". Но, в конце концов, мне удалось ее убедить. И мама согласилась не выходить из дома без лишней надобности", – отметил Зеленский.

Отметим, по состоянию на 10 часов 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в Киеве.

Напомним, как изменится жизнь украинцев на карантине.

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