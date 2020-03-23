В МОЗ сделали важное заявление

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Украине за сутки резко выросло

Вирус подтвержден у 73 человек, сообщили в МОЗ.

На данный момент ситуация в Укриане следующая:

Больше всего зафиксированных случаев заражения сейчас в столице - 29.

Вечером 22 марта в МОЗ сообщили, что за сутки количество зараженных увеличилось на 20 человек.

По данным Центра общественного здоровья, 14 случаев, выявленных в Киеве — это пассажиры одного самолета, который прилетел из Женевы.

Черновицкая область - 25 случаев заражения (1 летальный). Там 3 марта был зарегистрирован первый случай по Украине. Вирус выявили у 64-летнего мужчины. Он уже выздоровел.

Киевская область - 5 случаев. Первый пациент, у которого нашли COVID-19 в области – это депутат Верховной рады Сергей Шахов. Инфекция также была обнаружена у его супруги.

Житомирская область - 2 случая (1 летальный). Второй в Украине случай заболевания коронавирусом был зарегистрирован в городе Радомышль. Через сутки после госпитализации 71-летняя женщина умерла.

Следующий случай коронавируса подтвердился 19 марта. Заболел житель Житомира в возрасте 56 лет, который недавно побывал в Австрии.

Черкасская область - 1 человек. Первый заболевший был обнаружен 22 марта.

Днепропетровская область - 2 случая. Два случая заражения COVID-19 медики зафиксировали 19 марта. Известно, что заболели супруги, вернувшиеся из Франции. За помощью к врачам инфицированные обратились самостоятельно.

Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный). Первой заболевшей и умершей от коронавируса в регионе стала 56-летняя женщина. По данным МОЗ, она обратилась к медикам уже на крайней стадии, а до этого занималась самолечением.

О втором случае стало известно 20 марта. Заболевшей оказалась 29-летняя женщина, которая недавно вернулась из Франции.

Тернопольская область - 1 случай. В области первый инфицированный был обнаружен 20 марта. В местной облгосадминистрации уточнили, что речь идет о 57-летнем священнике из села Залищики. В последнее время он не покидал даже границы области.

Отметим, что в Молдове коронавирус выявили у четырех граждан, которые вернулись из Почаевской лавры на Тернопольщине.

Донецкая область - 1 случай. Первый по области случай COVID-19 был обнаружен в Мариуполе. Им оказался мужчина, вернувшийся из Египта.

Львовская область - 2 случая. Первый случай зарегистрирован 20 марта во Львове у пожилого мужчины, который вернулся из Германии и находился в самоизоляции. О втором случае сообщили вечером 22 марта.

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