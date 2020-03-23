Пока в Украине с замиранием сердца следят за ростом количества заболевших коронавирусом сограждан, в «ЛНР» – тишь да гладь

На оккупированных территориях Луганской области от людей скрывают реальную картину, а умалчивают о ситуации с коронавирусом местные администрации с подачи кремлевских кураторов.

Об этом сообщает телеграмм-канал «Вольнодумец».

По словам осведомленных жителей региона, одна из причин такого поведения – неспособность Москвы взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса из-за нехватки медицинского персонала, лекарств и оборудования.

«Приятельница знакомой работает в больнице. По ее словам, инфекционное отделение 4-й Луганской больницы переполнено больными. В аптеках раскупили все маски и антисептические средства, осталась марля, из которой и предлагают людям шить повязки. Вообще запасов медикаментов осталось примерно на неделю», – пишет автор.

Раньше большинство медикаментов завозилось в «ЛНР» контрабандой из Украины, Россия давала мизер. Сейчас же все въезды закрыты, и беда не только с лекарствами, но и с продуктами. Их, говорят местные, тоже осталось всего на несколько недель.

«Но оккупационные власти всех успокаивают, призывают не поддаваться панике, распространяемой американцами и укропами!», – отмечается в сообщении.

В Луганске власти награждают победителей конкурсов по профессии, военных, конкурсов красоты, рассказывают о субботниках в парках, в школах проводят смотры, идет подготовка к 9 мая и т.п.

«Коронавирус многими воспринимается как что-то виртуально-отдаленное, не то, что страх быть убитым во время обстрела. А это и есть результат замалчивания российскими оккупантами реальной угрозы от СOVID-19. Просто о пандемии вируса в «республиканских» новостях не говорят, либо говорят как о разновидности гриппа», – резюмирует "Вольнодумец", предполагая, что жители «республики» еще не поняли одного очевидного факта:

«Ради сохранения лица и проведения «победобесия» (9 мая) Кремль реально готов пожертвовать этим населением».

Напомним, оккупанты кинули жителей Донбасса в самое пекло коронавируса.

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