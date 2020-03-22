Коронавирус Covid-19 в Италии спровоцировал гибель сотень людей всего за день
Как сообщает Politeka, об этом рассказал журналист, телеведущий и патриот Андрей Пальчевский в своем новом видеообращении (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).
«600 с лишним человек умерло в Италии. Но, есть и хорошая новость: на тысячу меньше заболевших итальянцев пишут, что появился «свет в конце тоннеля». Дай Бог, и в их – итальянских, и наших – украинских, темных тоннелях, появится этот свет», - отметил он.
При этом на самом видео заметна надпись: "Луч надежды...пока в Италии".
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До этого мы писали, что украинский журналист Андрей Пальчевский рассказал, как сейчас обстоят дела с коронавирусом в мире.
Так, по словам Пальчевского борьба с коронавирусом на Востоке идет успешно, в отличие от Запада. Как отметил телеведущий, лучшей страной по борьбе с недугом оказалась Южная Корея. В последней стране были созданы более 600 пунктов забора материалов для исследований.
А ведь гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявлял, что весь успех в борьбе с эпидемией заключается в количестве тестов. Последние делаются, даже не выходя из авто, путем соскоба.
Пальчевский привел такие данные, чтобы украинцы знали, что нужно делать в нашей стране и что требовать от власти.
Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.
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