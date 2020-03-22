Коронавирус Covid-19 в Италии спровоцировал гибель сотень людей всего за день

Как сообщает Politeka, об этом рассказал журналист, телеведущий и патриот Андрей Пальчевский в своем новом видеообращении (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«600 с лишним человек умерло в Италии. Но, есть и хорошая новость: на тысячу меньше заболевших итальянцев пишут, что появился «свет в конце тоннеля». Дай Бог, и в их – итальянских, и наших – украинских, темных тоннелях, появится этот свет», - отметил он.

При этом на самом видео заметна надпись: "Луч надежды...пока в Италии".

До этого мы писали, что украинский журналист Андрей Пальчевский рассказал, как сейчас обстоят дела с коронавирусом в мире.

Так, по словам Пальчевского борьба с коронавирусом на Востоке идет успешно, в отличие от Запада. Как отметил телеведущий, лучшей страной по борьбе с недугом оказалась Южная Корея. В последней стране были созданы более 600 пунктов забора материалов для исследований.

А ведь гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявлял, что весь успех в борьбе с эпидемией заключается в количестве тестов. Последние делаются, даже не выходя из авто, путем соскоба.

Пальчевский привел такие данные, чтобы украинцы знали, что нужно делать в нашей стране и что требовать от власти.

Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 22. März 2020

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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