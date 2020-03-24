Новый министр соцполитики Марина Лазебная объявила новые сроки индексации пенсий. Читайте, когда и какую прибавку получат украинские пенсионеры в 2020 году, а также кто останется без доплаты.

Что такое индексация пенсий

В 2019 году Кабмин впервые индексировал пенсии в Украине. Так называется процедура "осовременивания" выплат, их пересчет и повышение с учетом роста цен и средней зарплаты. Новую сумму начисляют и выплачивают автоматически, гражданам не нужно никуда обращаться и писать заявления.

Год назад пенсии повысили примерно на 15% для 10,3 миллиона украинцев. Процент повышения рассчитывают способом, который прописан в законе о пенсионном страховании. Выглядит формула так: 50% показателя инфляции + 50% повышения средней зарплаты за прошедший год.

Воспользуемся формулой и подсчитаем, какие же надбавки полагаются украинцам в 2020-м. По итогам 2019 года инфляция достигла 4,2%, делим пополам – получается 2,1%. За тот же период средняя зарплата по Украине выросла примерно на 18%, половина – 9%. Получается, что пенсионеры должны получить доплату в 11% от текущей пенсии. На данный момент государство в среднем платит пенсионерам около трех тысяч гривен. Значит, в среднем пенсии повысятся примерно на 300 гривен.

Когда будет индексация в 2020 году

Владимир Гройсман, бывший премьер-министр Украины, в свое время заявил, что в 2020 году перерасчет пенсий должен пройти в марте. В начале весны миллионы украинских пенсионеров рассчитывали на повышение.

Но применик Гройсмана, Алексей Гончарук, во время брифинга сообщил, что в марте прибавки не будет. Глава Кабмина подчеркнул: согласно законодательству, у правительства есть целый год, чтобы провести индексацию. Это можно сделать хоть в январе, хоть в декабре. Гончарук добавил, что решение находится в разработке, и чиновники ведут расчет. Позднее министр соцполитики Юлия Соколовская написала в социальной сети, что правительство запланировало индексацию на сентябрь.

Это было 2 марта. Так уж совпало, что 4 марта Алексей Гончарук ушел в отставку вместе с несколькими министрами, включая главу Минсоцполитики Юлию Соколовскую. Ее место заняла Марина Лазебная. Обновленный Кабмин сделал все гораздо быстрее. Уже 23 марта новый министр объявила, что индексацию пенсий проведут с 1 мая 2020 года, увеличение составит 11%.

Кто из пенсионеров получит прибавку в 2020 году

По словам Марины Лазебной, на 11% проиндексируют только трудовые пенсии, которые начисляют за 30 и более лет стажа. Таким образом, долгожданную прибавку получат примерно 7,5 миллионов украинцев.

Отдельно Кабмин планирует доплачивать за возраст. Так с мая пенсионеры от 80 лет и старше будут каждый месяц будут получать дополнительно по 500 гривен. По данным Минсоцполитики, таких в Украине 1,5 миллиона.

Кроме того, уже в апреле украинские пенсионеры получат так называемую “вовину тысячу”. После объявления карантина из-за коронавируса президент Владимир Зеленский обратился к правительству и призвал помочь пожилым украинцам деньгами. По всей видимости, в Минсоцполитики прислушались к распоряжению главы государства и со следующего месяца обещают выплатить по одной тысяче гривен всем гражданам, которые получают пенсии меньше пяти тысяч гривен. Но только один раз.

Такая же надбавка запланирована для 400 тысяч украинцев, которые получают социальную помощь вместо пенсии. В том числе: дети-инвалиды и инвалиды с детства.

Индексации не подлежат выплаты украинцев, которые вышли на пенсию в 2019-2020 годах, а также ученых, чиновников, помощников депутатов и других обладателей спецпенсий. Но только, если они получают больше, чем пенсия, предусмотренная по возрасту.

Работающим пенсионерам также должны проиндексировать выплаты, но позже, чем неработающим. О сроках министр ничего не сказала. Согласно законам, прибавка положена украинцам, которые работают более двух лет после назначения пенсии. Эта индексация не проводится автоматически, поэтому пенсионеру нужно обратиться в Пенсионный фонд и подать заявку до дня, когда он ушел на пенсию.

После увольнения действуют свои условия. Пенсионер, ушедший с работы, может сразу же получает право на индексацию. А чтобы пенсию пересчитали вовремя – следует пойти в Пенсионный фонд и рассказать об изменениях.

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