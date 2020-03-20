Обещанную президентом Владимиром Зеленским тысячу гривен получат не только пенсионеры

Эту информацию в эфире украинского телеканала подтвердила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает Politeka.net.

По ее словам, единоразово выплату в размере тысячи гривен в рамках карантина получат не только украинские пенсионеры, но и люди с инвалидностью.

"С 1 апреля мы выдадим единовременное пособие – 1 тыс. гривен. По решению правительства, пенсионеры, имеющие пенсию менее 5 тыс. грн, получат одноразовую доплату – 1 тыс. грн. Такую доплату также получат дети с инвалидностью, социальные пенсионеры, инвалиды детства", – объяснила Лазебная нюансы.

Она также успокоила и заявила, что государство не будет насчитывать пеню или отменять субсидию льготникам во время карантина, если у них возникнет задолженность по коммунальным услугам.

"Если у них возникнет задолженность, в них никто не отнимет субсидии. Это уже принятое решение. Если возникнет такая задолженность, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу людей успокоиться и не ходить туда (в банки платить за коммуналку), а обезопасить себя. Сейчас не ходите, не создавайте очереди", – обратилась Лазебная к украинцам.

В случае, если коммуналку нужно срочно оплатить, то она порекомендовала пенсионерам обратиться за помощью к социальным работникам или детям/внукам, поскольку все платежи можно провести через онлайн-банкинг.

Ранее мы рассказывали о том, что украинские пенсионеры могут получить доплату к пенсиям во время карантина. Об этом в своем видеообращении к украинскому народу заявил глава государства Владимир Зеленский.

По словам главы государства, украинские пенсионеры получат дополнительны выплаты в связи с карантином, направленным на профилактику эпидемии коронавируса.

Владимир Зеленский отметил, что доплату в размере тысячи гривень должны получить те пенсионеры, которые в обычное время получают до 5 тысяч.

Но он не уточнил, будет ли это единоразовая выплата пенсионерам, или дополнительные деньги будут начисляться ежемесячно на протяжении всего периода действия карантинных ограничений.

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