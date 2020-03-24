Статистика по заболеваемости коронавирусом в Китае оказалась неполной

Дело в том, что в КНР было выявлено свыше 43 тысяч бессимптомных носителей коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной болезни COVID-19. Эти случаи не были внесены в официальную статистику по заболеваемости, сообщает South China Morning Post.

С февраля этого года Китай изменил свой подход к статистическому анализу заболевания. Людей, у которых тест на коронавирус оказался положительным, но не демонстрировали симптомов заболевания, перестали вносить в реестр, однако их отправляли на изолюцию.

Получается, что около трети всех выявленных случаев заражения коронавирусом в Китае имели так называемую "бессимптомную" форму.

Это существенно усложняет борьбу с распространением инфекции, поскольку до сих пор не до конца понятно, какую роль в ее распространении играют бессимптомные носители.

В большинстве других стран мира подход к статистике друй, и такой проблемы неи. Хотя в официальные списки вносят все случаи положительного тестирование на коронавирус, люди без симптомов, кроме медицинских работников, обычно не тестируются.

Исключением может быть названа Южная Корея, которая прибегла к широкому тестированию населения. Именно поэтому там обнаружено особенно большое количество бессимптомных случаев, а статистика смертности оказывается относительно низкой.

Специалисты отмечают, что массовое тестирование населения может быть одним из наиболее эффективных способов локализации распространения коронавирусной инфекции, и поэтому подход в проверке тех, кто контактировал с больным может рекомендоваться другим странам.

Напомним, ранее один из ведущих вирусологов Китая Чжан Веньхунь рассказал, когда коронавирус COVID-19 покинет Европу.

По словам вирусолога, этот процесс может занять около двух лет.

"Вполне вероятно, что вирус будет исчезать, а потом где-то снова проявляться. Так может продолжаться год или два. Могу сказать точно: забудьте, что пандемия завершится в Европе в ближайшем будущем", - уверен он.

Кроме того, вирусолог уверен, что методы для сдерживания коронавируса должны быть чрезвычайно радикальными.

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