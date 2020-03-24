Существует определенная группа риска, из которой люди чаще всего заражаются коронавирусом
Выяснилось, что от COVID-19 часто умирают пожилые люди, имеющие определенные хронические заболевания.
К такому выводу пришли ученые из Китайской академии меднаук, пишет тематическое издание The Lancet.
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Также медикам удалось установить наиболее частые причины смерти пациентов, которые заразились коронавирусом.
Согласно исследованию данных о пациентах, которые проходили лечение в больницах Уханя, наиболее частыми причинами смерти после инфицирования коронавирусом COVID-19 являются: дыхательная недостаточность; сепсис; вторичные инфекции.
Помимо этого, китайские специалисты выяснили, что болезнь могла проходить тяжело и с осложнениями при условии, если у больных ранее диагностировали диабет, гипертонию и ишемическую болезнь сердца.
Также ученые ответили на один из самых популярных вопросов: почему у пожилых людей в возрасте больше шансов получить осложнения при инфицировании COVID-19. В первую очередь, это связано с тем, что у старших людей ослабленная иммуннитет. Это усиливает воспаление, которое повреждает органы, а также способствует репликации вируса в организме.
Ранее один из ведущих вирусологов Китая Чжан Веньхунь рассказал, когда коронавирус COVID-19 покинет Европу.
По словам вирусолога, этот процесс может занять около двух лет.
"Вполне вероятно, что вирус будет исчезать, а потом где-то снова проявляться. Так может продолжаться год или два. Могу сказать точно: забудьте, что пандемия завершится в Европе в ближайшем будущем", - уверен он.
Кроме того, вирусолог уверен, что методы для сдерживания коронавируса должны быть чрезвычайно радикальными.
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