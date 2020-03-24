Коронавирус может пойти на спад с началом лета, а точнее с повышением температуры воздуха

Микробиолог и иммунолог, профессор Гвидо Сильвестри из Италии недавно заявил, что с приходом летнего тепла пандемия COVID-19, как минимум, сбавит темпы распространения.

Ученый считает, что очень важно следить за тенденцией эпидемии в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, в частности в Малайзии, Индонезии, Филиппинах, Индии и Бангладеш, чтобы спрогнозировать ситуацию летом в европейских странах.

Отметим также, будучи крайнезаразным, коронавирус не устойчив к дезинфицирующим средствам, а при нагревании свыше 56 градусов по Цельсию погибает в течение 15 минут.

Таким образом, вероятность, что пандемия COVID-19 может пойти на спад в условиях жаркого лета в Европе, каким оно было в прошлом году, может пойти на спад.

Отметим также, китайские ученые провели исследование и выяснили, что COVID-19 лучше всего передается при температуре в пределах 5-8,7°С. При этом при повышении температуры снижается его активность. В частности, температура в 38°С и влажность в 95% является для COVID-19 губительной.

При этом ученые подчеркнули, что посещение бани или сауны не поможет избавиться от коронавируса. Ведь несмотря на высокую температуру в парилке, температура тела остается неизменной – 36,5-37°С.

Тем, кто заразился COVID-19, врачи не советуют сбивать температуру, если она держится в пределах 38 - 38,5 °С – так организм борется с вирусом.

Ранее сообщалось, что статистика по заболеваемости коронавирусом в Китае оказалась неполной.

Дело в том, что в КНР было выявлено свыше 43 тысяч бессимптомных носителей коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной болезни COVID-19. Эти случаи не были внесены в официальную статистику по заболеваемости

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