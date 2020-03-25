Как не подхватить смертельный вирус, и что делать если заражение все таки произошло

В Китае мужчина умер просто в автобусе от хантавируса

О том, что это за заболевание, и как им не заразиться пишет Marketwatch.

Хантавирус - это семейство вирусов. Он не передается от человека человеку.

Существует несколько видов хантавирусов. В Северной и Южной Америке они известны как хантавирусы "Нового Света" - могут вызывать хантавирусный легочный синдром (HPS) с такими симптомами, как усталость, лихорадка и мышечные боли на ранних стадиях, а затем кашель и одышка. Хантавирусы "Старого Света", чаще всего встречаются в Европе и Азии и могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (HFRS), с такими симптомами, как сильные головные боли, боли в спине и животе, лихорадка, озноб, тошнота и помутнение зрения.

Хантавирусы относят к довольно редким заболеваниям, но они могут быть смертельными.

Эта группа вирусов все еще очень слабо изучена. Американский медик Таня Эллиот отмечает, что болезнь существует уже давно, "возможно, столетия", и наиболее распространена в Китае. Там может встречаться от 16 до 100 тысяч случаев в год.

Ни вакцин, ни лекарства от хантавирусов пока нет. Спастись можно, если обнаружить заболевание на ранней стадии. В связи с этим медики советуют тем, кто находился рядом с грызунами или имеет симптомы лихорадки, сильных мышечных болей и одышки, немедленно идти к врачу. Общее состояние здоровья человека никак не влияет на шансы подхватить хантавирус.

Пациентов помещают в реанимацию и проводят кислородную терапию. Иногда ставят внутривенные капельницы и в крайних случаях проводят диализ.

Уровень смертности от хантавирусов - 38%. При заболевании HFRS умирает от 1 до 15% пациентов. Для полного выздоровления может понадобиться от нескольких недель до месяцев. При этом очень часто выздоровление проходит без каких либо осложнений.

Чтобы не заразиться нужно максимально избегать контактов с грызунами. Санитария является важнейшим моментом в профилактике хантавируса.

Если помещение может быть заражено грызунами, прежде чем начать его убирать нужно провести подготовительные действия. Сперва его нужно хорошо проветрить не менее чем 30 минут. Для уборки нужно одеть резиновые, латексные или виниловые перчатки.

Область возможного заражения необходимо опрыскать дезинфицирующим средством или смесью отбеливателя и воды. Средство должно впитаться на протяжении пяти минут.

Мочу и помет грызунов нужно собрать бумажным полотенцем, а затем утилизировать.

Предметы, которые могли быть загрязнены грызунами или их мочой и пометом, необходимо продезинфицировать.

Напомним, стало известно, какие болезни дают осложнения при коронавирусе: "В зоне риска оказались..."

Как сообщала Politeka, Китай скрыл важные данные о коронавирусе: "на самом деле было выявлено свыше..."

Также Politeka писала, что у Зеленского рассказали об отмене карантина: «Вернуться к нормальной жизни сможем в…»