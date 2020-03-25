Олигархам предложили отдать свою кровь, чтобы спасти украинцев от пандемии коронавируса

Как сообщает Politeka.net, украинский политолог Юрий Романенко в своем Телеграм-канале сообщил, что голландские банки крови обращаются к бывшим пациентам, которые дали положительный результат анализа на донорство плазмы крови.

Романенко уточнил, врачи надеются, что с антителами в плазме исцеленных пациентов, больные пациенты коронавирусом могут выздороветь. В связи с этим политолог предложил народным депутатам, олигархам и чиновникам доказать свою любовь к Украине, отдав свою зараженную кровь.

"Поскольку наши народные депутаты, олигархи, чиновники оказались пионерами в заражении коронавирусом, то у них есть уникальный шанс доказать любовь к Украине и народу. Свои прегрешения они могут искупить кровью. В прямом смысле этого слова. После того, как они выздоровеют, то государство обязано сцедить с них всю свободную кровь с антителами, дабы спасти других граждан", - отметил эксперт на своей странице в Телеграм.

Он также добавил с юмором, что сейчас зараженные среди депутатов исчисляются десятками, поэтому в Украине не будет недостатка в "элитной крови с антителами".

"Депутаты и олигархи смогут хорошо попиариться на этом. Они любят фотки социально значимых проектов. Так что запускаем флэшмоб #депутатотдайкровь", - резюмировал Романенко, не скрывая своего сарказма.

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