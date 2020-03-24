Стало известно, как государство поможет украинцам, которые остались без работы во время карантина

Об этом в эфире украинского телеканала рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль, передает Politeka.net.

По его словам, те граждане, которые остались без работы на время действия карантина, получат финансовую помощь.

Как подчеркнул Денис Шмыгаль, выплаты будут назначены в установленном законодательством размере из так называемого стабилизационного фонда, который в скором времени будет сформирован.

Он также добавил, что украинцам будут выделять финансовую помощь для того, чтобы они могли находиться дома в период действия карантина.

Программа поддержки населения, по словам премьер-министра, будет внедрена в апреле-мае 2020 года. Помимо этого, дополнительную финансовую помощь могут в скором времени получить и пенсионеры.

Подытоживая, Денис Шмыгаль анонсировал в Украине появления стратегического экономического развития страны для преодоления финансового кризиса.

Ранее мы рассказывали, что украинским пенсионерам уготовили надбавки. Известно, что надбавки к выплатам будут добавлены в автоматическом режиме уже в апреле.

"С апреля будет осуществлен одноразовую выплату по 1000 грн пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5000 грн. Таких пенсионеров у нас более 10 млн. Такую же выплату получат более 400 тыс. получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, это дети с инвалидностью, и это получатели социальных пенсий", – проинформировала министр соцполитики Марина Лазебная.

Что касается индексации трудовых пенсий, то в мае выплаты повысятся на 11%.

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