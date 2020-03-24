Украинцы, которые остались без работы из-за карантина, получат финансовую помощь

Деньги на выплаты для украинцев, лишившихся работы или возможности работать из-за карантина, правительство возьмет из стабилизационного фонда. Его планируют сформировать в ближайшее время. По задумке Кабмина, это позволит украинцам оставаться дома на время карантина.

О соответствующем решении рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова» на ICTV. По его словам, деньги получат все, кто на время карантина ушел в официальный отпуск или был уволен.

Впрочем, внедрить соответствующую программу выплат правительство планирует только в апреле-мае.

Также рассматривается вопрос о проведении единоразовых выплат для пенсионеров. Ожидается, что с апреля 10,4 млн пенсионеры и получатели социальной помощи получат по 1 тысяч грн единовременной выплаты. Однако, эти выплаты получат только украинцы, чья пенсия меньше 5 тысяч. Еще по тысяче получат люди с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий.

Стало также известно, что на время кризиса, связанного с коронавирусом и вынужденным карантином, в Украине будет создан стратегический экономический совет развития страны.

До этого также сообщалось, что украинцам могут компенсировать расходы во время карантина.

Об этом во время брифинга заявила министр соцполитики Марина Лазебная. По ее словам, на заседании Кабинета министров планируют установить дополнительную компенсацию расходов получателей субсидий в период карантина. Эти компенсации рассчитаны на 3 миллиона домохозяйств, которые в данный момент получают субсидии на оплаты коммуналки.

Министр сообщила, что деньги на эти выплаты должны появиться благодаря увеличению на 50% соцнормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, пользование холодной и горячей водой.

Напомним, ООН выделяет экстренную помощь Украине: "десятки миллионов...".

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