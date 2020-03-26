Число жертв коронавируса в Украине может быть катастрофическим, поскольку медицинская система не готова к лечение большого количества зараженных
Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец в своем видеообращении к Telegram-канале Минздрава.
При этом он добавил, что сейчас распространение коронавируса в Украине еще можно локализовать.
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- Профилактика, то есть не впустить вирус. Европа и Украина этого не смогли сделать.
- Локализация катастрофы. Сейчас Украина еще может жесткими мерами локализовать распространение инфекции.
- Лечение. «К сожалению, мы должны констатировать, медицинская система Украины к нему не готова по многим причинам. Если нам и дальше будут мешать, количество жертв может быть катастрофическим", - заявил министр здравоохранения.
Емец отметил, что терапевтические методы уже не спасут ситуацию".
"Уже невозможно спасать жизни только масками и дезинфекторами. Надо действовать решительно, хирургически", - подчеркнул министр.
Отметим, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая.
Напомним, в связи с распространением коронавируса 25 марта в Украине продлили чрезвычайную ситуацию и карантин по всей стране еще на месяц.
Напомним, вирусолог рассказала украинцам, как обезопасить себя от коронавируса.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о грязном способе распространения коронавируса: "карантин не поможет".
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