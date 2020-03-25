В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной коронавирусом COVID-19

Об этом в среду, 25 марта, сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

От коронавируса умер житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет.

Это четвертая смерть от коронавируса в Украине.

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