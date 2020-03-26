В Испании уже больше погибших, чем в Китае

Коронавирусом в мире заразилось 471 783 человек по состоянию на утро 26 марта

Такие данные приведены на сайте my.ua/coronavirus. Там можно отслеживать статистику по всем странам. Также представлена детальная информация относительно заболеваемости по регионам Украины.

Количество умерших от коронавируса в мире - 21 306 (информация на 07:00). Число выздоровевших при этом составляет 114 858 человек.

Больше всего зараженных в следующих странах:

Китай - 81 727

Италия - 74 386

США - 69 171

Испания - 49 515

Германия - 37 323

Иран - 27 017

Франция - 25 600

Швейцария - 10 897

Великобритания - 9 640

Республика Корея - 9 241

Отметим, что Италия и Испания уже опередили Китай по количеству смертей от коронавируса:

Италия – 7503

Испания – 3647

Китай – 3291

Иран – 2077

Франция – 1333

США - 1050

Таблица выздоровевших по странам и регионам:

Хубей (Китай) - 61 201

Иран - 9 625

Италия - 9 362

Испания - 5 367

Франция - 3 900

Республика Корея - 4 144

Германия - 3 547

Отметим, в Украине 149 случаев COVID-19, из них 6 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая.

Напомним, Кабмин пошел на самые жесткие меры, карантин не помог.

Как сообщала Politeka, вирусолог рассказала украинцам, как обезопасить себя от коронавируса.

Также Politeka писала, что новые субсидии введут на время карантина в Украине: кому и насколько увеличат.