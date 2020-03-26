Коронавирусом в мире заразилось 471 783 человек по состоянию на утро 26 марта
Такие данные приведены на сайте my.ua/coronavirus. Там можно отслеживать статистику по всем странам. Также представлена детальная информация относительно заболеваемости по регионам Украины.
Количество умерших от коронавируса в мире - 21 306 (информация на 07:00). Число выздоровевших при этом составляет 114 858 человек.
Больше всего зараженных в следующих странах:
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Китай - 81 727
Италия - 74 386
США - 69 171
Испания - 49 515
Германия - 37 323
Иран - 27 017
Франция - 25 600
Швейцария - 10 897
Великобритания - 9 640
Республика Корея - 9 241
Отметим, что Италия и Испания уже опередили Китай по количеству смертей от коронавируса:
Италия – 7503
Испания – 3647
Китай – 3291
Иран – 2077
Франция – 1333
США - 1050
Таблица выздоровевших по странам и регионам:
Хубей (Китай) - 61 201
Иран - 9 625
Италия - 9 362
Испания - 5 367
Франция - 3 900
Республика Корея - 4 144
Германия - 3 547
Отметим, в Украине 149 случаев COVID-19, из них 6 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая.
Напомним, Кабмин пошел на самые жесткие меры, карантин не помог.
Как сообщала Politeka, вирусолог рассказала украинцам, как обезопасить себя от коронавируса.
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