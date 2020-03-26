Украина оказались в сложной ситуации, когда людей массово увольняют, но дело не в карантине

Такое мнение озвучил политический эксперт Денис Гороховский в издании Главред.

Также он раскрыл, какая сложилась в Украине ситуация с рабочими кадрами. По его словам, в Украине давно происходит странная ситуация, когда одновременно очень высокий уровень безработицы и тотальная нехватка компетентных кадров.

Эксперт отметил, что регулярно кто-то обращается к нему из друзей, пытаясь найти себе помощника, продавца или же менеджера, зарплату предлагают не ниже 20000 гривен, но даже озвучивая такую сумму нужный человек не сразу находится. Естественно к каждой вакансии есть свои требования, но они не заоблачные.

Гороховский вспомнил, что в последнее время часто слышит печальные истории о том, что "руководитель отправил в отпуск за свой счет/ на работе попросили написать заявление по собственному, после карантина примут обратно/ нас перевели на 3х-дневку и урезали зп соответственно".



"Знаете, что в этим ситуациях общего? Работодатель муд*к. Когда же вы работаете на крупном предприятии и руководство ведет себя крайне не корректно, то, наверное, стоит задуматься "А надо ли работать с муд*ками?", - отметил политический эксперт.

По мнению эксперта, сразу возникает вопрос, а где же искать работу, ведь ее "вагон", просто не так много компетентных работников, которые могут подойти работодателю. Он объяснил, что часто проблема в самих украинцах, они сами виноваты, что им нет места на хороших рабочих местах.

"Если вы с момента получения диплома ничего не сделали для повышения своих профессиональных навыков, если ваша профессиональная компетенция оставляет желать лучшего и хороший работодатель в вас просто не заинтересован, то у меня для вас очень грустная новость: проблема не в работодателе и даже не в карантине. Проблема в вас", - резюмировал эксперт.

Напомним, выплаты для безработных украинцев резко вырастут: названы новые суммы.

Как сообщала Politeka, украинцы будут по-новому получать соцвыплаты в 2020 году: кто в списке счастливчиков.

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