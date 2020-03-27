По состоянию на утро, 27 марта, количество зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек, а в Украине закрывают границы



Об этом сообщает Politeka.

В Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина с вечера, 27 марта, полностью закрывает границу для всех. Теми, кто не успел вернуться в страну, займутся дипломаты.

В то же время власть решила «смягчить» карантин: разрешена оптовая торговля продуктами и товарами для животных.

В Киеве обещают провести дезинфекцию всех жилых домов. а в больницах никаких VIP-палат для топ-чиновников не предвидится.

На Закарпатье из-за коронавируса закрывают половину трасс, которые связывают регион с остальной частью страны. В Сумах иногородним запретили въезд в город, а в Тернопольской области 3443 человека находятся на самоизоляции.

В мире

Количество зараженных за два дня увеличилось на сто тысяч и превысило полмиллиона человек.

В Ухане нашли «нулевого пациента», зараженного кронавирусом. Ей оказалась продавщица креветок.

В Соединенных Штатах ликвидировали экстремиста, который хотел устроить теракт в больнице, где лечатся зараженные коронавирусом.

А в Индии власть организовала бесплатную еду и газ для три месяца для социально незащищенных граждан. Также там отменили плату за проезд, а людям будут выдавать до 1000-3000 рупий ежемесячно.

От коронавируса уже пострадало много известных людей. Диагноз подтвердился у актрисы Ольги Куриленко, советской звезды Жанны Болотовой, писателья Бориса Акунина, певца Льва Лещенко, голливудских актеров Тома Хэнкса и Идриса Эльбы, звезд сериала «Игра престола» Кристофера Хивью и Индиры Вармы, продюсера Харви Вайнштейна, звезды украинского «Холостяка-2» Френсиса Мэтью.

А вот американский актер Марк Блум, который снялся в "Крокодиле Данди" и "Клан Сопрано" умер в результате осложнений, которые были вызваны коронавирусом.

Напомним, Кабмин пошел на самые жесткие меры, карантин не помог.

Как сообщала Politeka, вирусолог рассказала украинцам, как обезопасить себя от коронавируса.

Также Politeka писала, что новые субсидии введут на время карантина в Украине: кому и насколько увеличат.