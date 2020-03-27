Коронавирус уйдет не на долго, будет новая вспышка эпидемии

Коронавирус не унесет столько жизней в Украине, как в Италии, однако его экономические последствия угрожают стать катастрофическими

Об этом заявил астролог Влад Росс, передает «Главред».

С астрологической точки зрения, Украина находится под влиянием зодиакального знака Телец, и это плюс для нас, утверждает Росс. По его словам, наиболее широкое распространение заболевания и более высокая смертность от него характерна для стран под влиянием Козерога или Стрельца. Так, Стрелец – это Италия и Южная Корея, а Козерог – Китай.

По словам астролога, который ранее предсказал президентство Владимира Зеленского, эпидемия пойдет на спад после 25 апреля, когда развернется Плутон, управляющий пандемиями и подобными масштабными процессами.

"Самое большое количество смертей от коронавируса в мире мы будем наблюдать в первую декаду апреля, а после разворота Плутона, то есть после 25 апреля, в мае, коронавирус постепенно сойдет на нет", – прогнозирует Влад Росс.

При этом он добавил, что если карантин не прекратится после Пасхи, то последствия для экономики будут катастрофическими.

"В первую же неделю после Пасхи ограничения снимут. Ведь если карантин продлят на май, то будет полный пипец экономике Украины. Она и так упадет на 5-10%, а, если карантин затянется вплоть до лета, то многие бизнесы просто не смогут восстановиться после простоя. Особенно пострадают туристическая, ресторанная и другие сферы. К тому же, для Украины крайне важна аграрная сфера, и весной обязательно должна начаться посевная. Потому на май карантин продлевать просто нельзя", – подчеркнул Росс.

Также астролог отметил, что коронавирус в Украине и мире уйде не на долго. Новой волны стоит ждать уже в ноябре. Кроме того, ситуацию усугубит еще и глобальным мировой кризис.

Напомним, Ванга предсказала коронавирус много лет назад.

А еще Politeka писала, что жуткие предсказания Ванги сбываются одно за другим.

Также Politeka сообщала, что судьба страны предрешена, всплыло фатальное предсказание.