Известная слепая болгарская предсказательница Ванга могла предсказать эпидемию коронавируса еще в 70-х годах прошлого

Провидица предсказывала, что в первой четверти 21 века человечество столкнется с неким новым вирусным заболеванием. Однако, она полагала, что болезнь начнет распространяться из Африка, а не из Китая, передает KP.RU.

Ванга заключала, что заболевание очень быстро охватит весь мир и унесет множество жизней. А на изобретение лекарства от страшной напасти, согласно предсказанию, понадобится не меньше года.

Конечно, абсолютно точно утверждать, что речь идет именно коронавирусе, который распространяется сейчас, нельзя. Но с другой стороны, многие эксперты также говорят о сроке в один год для создания вакцины.

Каким-то образом любители конспирологии приплели к этой истории еще и американского бизнесмена Билла Гейтса. Миллиардер и его супруга якобы знали о предсказании Ванги и выделили африканским странам 10 миллионов долларов на борьбу с эпидемией коронавируса.

Отметим, по последним данным на 3 февраля, количество заразившихся коронавирусом в Китае выросло до 17 205 человек.

Вылечились от вируса 475 пациентов.

В Китае от коронавируса скончался 361 инфицированный. Вместе с жертвой вируса на Филиппинах общее число погибших — 362 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на утро 2 февраля за пределами Китая коронавирус выявили у 146 человек, за сутки число заболевших увеличилось на 14. Всего вирус зарегистрировали в 23 странах.

Отметим, положительных результатов в лечении коронавируса 2019-nCoV уже добились в Таиланде. Медикам больницы Раджавити в столице Таиланда Бангкоке удалось вылечить двух пациентов, сочетая препараты от ВИЧ и гриппа.

При этом представитель больницы подчеркнул, что они еще не имеют окончательного метода лечения коронавируса, нужны дополнительные исследования.

Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.

Как сообщала Politeka, новая эпидемия обрушилась на Китай, уже тысячи жертв: что происходит.

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