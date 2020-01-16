Российскую Федерацию в скором времени, согласно ранее неизвестному пророчеству Ванги, ждут огромные проблемы

Об этом в эфире российского телеканала рассказал племянник болгарской прорицательницы Ванги Стоян Стоянови, передает Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, перед смертью Ванга не часто затрагивала темы политики, однако ему удалось узнать от известной прорицательниці "о будущем мира, болезнях и многих других вещах".

Стоян подчеркнул, что Ванга очень точно предсказала распад Советского Союза и предрекла России огромные проблемы.

"Она сказала, что у России будет много проблем, но Россия будет возрождаться. Она сказала, что будет время, когда о России будут говорить не "Россия", а "О, Руссия" – то есть, с огромным уважением к русскому народу", – заявил в эфире родственник Ванги.

По словам племянника прорицательницы, перед уходом из жизни Ванга еще предрекала смерть одному из родственников от злокачественной лейкемии, после чего ученые, как она утверждала, откроют лекарство от онкологии. Но через какое-то время человечество ожидает более страшная напасть.

"Плохо то, что она замолчала и сказала, что после рака будет еще болезнь страшнее, как человек стоит, так и будет распадаться, и его иммунная система потеряется. Наверно, это было про СПИД. В природе есть баланс между болезнями и лекарствами", – резюмировал Стоянови.

Недавно в сети появились предсказания Ванги о событиях, которые отнесли к 2020 году. Так, легендарная пророчица из Болгарии сделала устрашающий прогноз о том, что Землю ждет метеоритный удар. Ко всему прочему, она отмечала, что Россия пострадает больше других стран.

Также предсказательница намекала на цунами которое сколыхнет мир в 2020 году и может принести конец света: в особенности от него пострадают часть Китая, Японии и Пакистана.

Кроме того, медиум предсказала потерю слуха президентом США Дональдом Трампом.

Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.

Также Politeka сообщала, что легендарный монах напророчил появление необычной расы, названа дата.