Ванга еще в прошлом веке знала о нашествии коронавируса из Китая
На одном из российских каналов показали журналиста Сергея Косторного, которого назвали кумом Ванги. Ведущий Андрей Малахов вместе с гостем обсудили то, что Ванга знала о пандемии коронавируса. Об этом пишет Politeka.
В программе показали фрагмент, в котором Ванга ответила на вопрос о будущем России: «Придет беда от желтых людей. Люди будут умирать, но Россия справится». В ролике ее озвучивал закадровый голос на русском.
Кум Ванги уверен, что речь шла о коронавирусе, хотя она его и не назвала. Провидица тогда сказала, что болезнь затронет 100 миллионов человек. Косторног добавил, что ясновидящая отметила, что эпидемия затихнет к середине весны, но потом может снова возникнуть.
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По его словам, Ванга никогда не говорила о конкретных числах и не называла конкретных времен. Она характеризовала события только определенными предметами.
Ранее мы сообщали, что знаменитая болгарская ясновидящая Ванга предвидела опаснейшую болезнь, оставив предупреждение для человечества.
Слепая ясновидящая знала, что в мире вспыхнет опасная болезнь, поэтому оставила для людей инструкцию.
Личный переводчик женщины Петр Стоянов в программе "На самом деле" заявил, что слепая Ванга, которая умерла в 1996 году, оставила предвидение по поводу коронавируса и его влияния в мире.
Напомним, Ванга предсказала коронавирус много лет назад
А еще Politeka писала, что жуткие предсказания Ванги сбываются одно за другим
Также Politeka сообщала, что судьба России предрешена, всплыло фатальное предсказание Ванги