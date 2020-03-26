Ванга еще в прошлом веке знала о нашествии коронавируса из Китая

На одном из российских каналов показали журналиста Сергея Косторного, которого назвали кумом Ванги. Ведущий Андрей Малахов вместе с гостем обсудили то, что Ванга знала о пандемии коронавируса. Об этом пишет Politeka.

В программе показали фрагмент, в котором Ванга ответила на вопрос о будущем России: «Придет беда от желтых людей. Люди будут умирать, но Россия справится». В ролике ее озвучивал закадровый голос на русском.

Кум Ванги уверен, что речь шла о коронавирусе, хотя она его и не назвала. Провидица тогда сказала, что болезнь затронет 100 миллионов человек. Косторног добавил, что ясновидящая отметила, что эпидемия затихнет к середине весны, но потом может снова возникнуть.

По его словам, Ванга никогда не говорила о конкретных числах и не называла конкретных времен. Она характеризовала события только определенными предметами.

Ранее мы сообщали, что знаменитая болгарская ясновидящая Ванга предвидела опаснейшую болезнь, оставив предупреждение для человечества.

Слепая ясновидящая знала, что в мире вспыхнет опасная болезнь, поэтому оставила для людей инструкцию.

Личный переводчик женщины Петр Стоянов в программе "На самом деле" заявил, что слепая Ванга, которая умерла в 1996 году, оставила предвидение по поводу коронавируса и его влияния в мире.

Напомним, Ванга предсказала коронавирус много лет назад

А еще Politeka писала, что жуткие предсказания Ванги сбываются одно за другим

Также Politeka сообщала, что судьба России предрешена, всплыло фатальное предсказание Ванги



